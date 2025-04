Sequestrate tre navi a Cin-Tirrenia: «Motori manomessi» 

Motori «manomessi» e riparati con pezzi di ricambio «non originali» o comunque non conformi a alle norme internazionali in materia ambientale. Le accuse nei confronti della compagnia Cin – la società che ha preso il posto della vecchia Tirrenia – sono pesanti e hanno portato al sequestro preventivo di tre traghetti impegnati sulla tratta Genova-Porto Torres. La procura ligure indaga per falso e contraffazione, ma i fari sono accesi anche sul contratto di servizio con il ministero, visto che la linea di collegamento con lo scalo del nord Sardegna è in regime di continuità territoriale. Ieri la guardia di di finanza e la guardia costiera di Genova hanno eseguito un sequestro preventivo da oltre 64 milioni di euro: questo il valore delle tre navi del gruppo Onorato che comunque continueranno a garantire i collegamenti con l’Isola perché, nel frattempo, sono state rimesse in regola.

La tesi

Secondo gli investigatori la Cin avrebbe usato alcune navi della propria flotta senza i requisiti previsti dalle norme internazionali in materia ambientale. In particolare, alcuni componenti dei motori principali e dei generatori di corrente diesel sarebbero stati manomessi, alterati e sostituiti con pezzi di ricambio non originali. «Gli accertamenti sono stati effettuati soprattutto a bordo di alcune motonavi della flotta della compagnia di navigazione e hanno consentito di accertare varie irregolarità ed ipotesi di falso e contraffazione che hanno determinato anche la mancata osservanza di specifiche clausole previste nel contratto col ministero», ha spiegato il procuratore capo di Genova Nicola Piacente.La Cin-Tirrenia ha appreso «con stupore» le «richieste di misura cautelare e di un provvedimento di sequestro», che arrivano «a valle di un’indagine avviata da più di un anno, nel corso del quale la compagnia si è rapportata agli organi inquirenti in termini di indiscutibile trasparenza e massima collaborazione», dichiara l’avvocato della compagnia Pasquale Pantano.

Il fronte degli aerei

Intanto la nuova continuità territoriale aerea va avanti. Dopo tappe di presentazione nell’Isola – prima la coalizione di maggioranza in consiglio regionale, poi i sindacati – il progetto è arrivato a Roma. Ieri l’assessora ai Trasporti Barbara Manca ha incontrato i rappresentanti del Ministero per illustrare i dettagli del piano che porterà al decreto del governo e al bando europeo.«La riunione è stata molto positiva», spiega Manca, «i dirigenti del Ministero hanno apprezzato il metodo di lavoro che si basa sull’analisi di una ricca e aggiornata banca dati, condizione propedeutica per supportare la proposta dell’assessorato. L’analisi ha infatti evidenziato le criticità dell'attuale sistema e le esigenze di mobilità dei residenti».

La Regione fa sapere che il ministero ha offerto «condivisione e supporto» per il progetto: due aspetti fondamentali per i prossimi passi. Ora infatti sarà necessario coinvolgere Bruxelles: «Molto presto ci sarà una nuova riunione di preparazione all’incontro con la Commissione Europea», chiarisce l’assessora.

Le tappe

Al termine delle trattative arriverà il decreto che sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue almeno sei mesi prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema. Per riuscire ad avviare la nuova continuità alla fine ottobre come è nelle previsioni, la Regione dovrà approvare il progetto entro aprile. Altrimenti la proroga dell’attuale modello sarà inevitabile.

RIPRODUZIONE RISERVATA