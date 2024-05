Le attrezzature con cui i due sub hanno fatto l’immersione fatale, al largo di Villasimius, sono state sequestrate in attesa dell’autopsia sui due corpi. Ma intanto il mondo dei diving si interroga su cosa possa essere accaduto a -107 metri. «Erano espertissimi», è la risposta corale. Da anni esiste un turismo che, in sicurezza, arriva nell’Isola per immergersi accanto ai relitti della zona.

a pagina 7