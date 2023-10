Sequestrate duemila piante di marijuana 

Duemila piante di canapa indiana sotto sequestro, un arresto e una denuncia. È il bilancio di un’operazione antidroga condotta nell’agro di Sestu dai carabinieri che seguivano da tempo le mosse di alcuni sospettati.

Il sequestro

Le piante di marijuana erano state già sradicate e messe ad essiccare da diversi giorni in un fabbricato di una azienda di “Sa Magangiosa”, nelle campagne di Sestu. Sotto accusa è finito un agricoltore, Enzo Mereu, 42 anni, incensurato, residente a Sestu, ma domiciliato a Gergei. Accusato di detenzione di droga, l’uomo è comparso ieri mattina di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari, patteggiando una condanna a due anni con la condizionale. Al termine dell’udienza è stato scarcerato. Le indagini vanno avanti per verificare la destinazione della droga. In merito viene mantenuto uno stretto riserbo. Nell’ambito della stessa operazione, i carabinieri hanno denunciato a piede libero un 23enne di Quartucciu per la detenzione di una trentina di piantine e alcune dosi di marijuana.

L’operazione

Il blitz di Sestu è scattato dopo settimane di accurate indagini, appostamenti e raccolta di testimonianze. Ieri sera i militari sono entrati in azione facendo irruzione nell’azienda nelle campagne di “Sa Magangiosa” dove le pattuglie hanno ritrovato quasi duemila piante di canapa indiana, arrestando l'agricoltore 42enne. Sequestrati anche 15 chili di boccioli. Le piante sono state sequestrate assieme alle infiorescenze di marijuana. Le indagini, condotte dai capitani Michele Cerri e Pietro Lucania e dal luogotenente Riccardo Pirali, vanno comunque avanti per trovare eventuali complici e accertare a chi fosse destinata la droga. In merito nessuna indiscrezione.

I precedenti

Non è la prima volta che nelle campagne di Sestu vengono trovate grandi coltivazioni di marijuana. Alcuni anni fa furono sequestrate migliaia di piante con arresti e indagini portate avanti nel tempo per tenere sotto controllo il territorio. Ora il nuovo blitz col sequestro della droga che su disposizione del giudice sarà distrutta nei prossimi giorni.

I militari di Sestu stanno ovviamente scavando nei rapporti dell’arrestato per risalire a eventuali acquirenti. Si indaga inoltre per verificare se nella zona siano presenti altre coltivazioni. Si parla di nuove perquisizioni e interrogatori, ma tutto resta rigorosamente riservato.

