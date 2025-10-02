Sequestrate due bici elettriche “truccate” 

Continuano i servizi di controllo organizzati dalla Polizia locale per verificare il rispetto delle norme di circolazione dei monopattini elettrici e delle biciclette a pedalata assistita.

Nei giorni scorsi, una pattuglia di motociclisti in abiti civili ha sanzionato sette conducenti di monopattini elettrici che circolavano senza indossare il casco protettivo. Lo stesso equipaggio ha inoltre sequestrato due biciclette a pedalata assistita che erano state trasformate in veri e propri ciclomotori, aggiungendo un acceleratore che consente di evitare di pedalare, come sarebbe invece previsto per quel tipo di veicolo. Quelle biciclette, grazie a quella modifica non consentita dalle norme, erano quindi in grado di superare la velocità massima consentita di 25 chilometri orari, cioè il massimo previsto dal Codice della strada.

I controlli da parte degli agenti della Polizia locale cittadina sono stati effettuati, per quanto riguarda i monopattini, nei pressi dei plessi scolastici negli orari di ingresso e uscita degli studenti e in altre zone della città per quanto riguarda le biciclette elettriche.

La Polizia locale, comandata dal dirigente Pierpaolo Marullo, ricorda che, a parte la sanzione pecuniaria prevista per questo tipo di infrazione, le conseguenze negative di queste condotte incidono gravemente sull’incolumità del conducente in caso di incidente. I controlli degli agenti - anche in borghese - continueranno anche nei prossimi giorni.

