Sequestrate 90 auto, oltre 350 multe 

Attività di vigilanza intensificate da parte della Polizia locale a Sant’Antioco. Sul fronte della circolazione, in un periodo caratterizzato da un significativo aumento dei flussi di traffico legati al turismo, i controlli mirati hanno portato ad accertare 123 violazioni per mancanza di copertura assicurativa, 232 per omessa revisione e 5 per guida senza patente. Violazioni hanno portato al sequestro di oltre 90 veicoli.

Il Comando ha anche concentrato l’attenzione sulle località balneari, per garantire il rispetto delle regole stabilite nell’ordinanza sull’utilizzo dei litorali. Numerosi i controlli e le sanzioni a tutela dell’ambiente e della sicurezza dei bagnanti, con particolare riguardo alla corretta fruizione degli arenili e alla prevenzione di comportamenti scorretti o pericolosi.

Non meno rilevante è stato l’impegno nelle attività di controllo ambientale, volto a contrastare abbandoni illeciti di rifiuti, accertare infrazioni ai regolamenti comunali e tutelare il decoro del territorio. Un’azione costante e articolata della Polizia locale, impegnata a presidiare viabilità, aree costiere e i luoghi di aggregazione, con l’obiettivo di garantire sicurezza, legalità e rispetto delle regole. (st. g.)

