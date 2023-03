Sequestrate 4 slot machine irregolari 

I funzionari dell’Agenzia delle dogane e monopoli, durante un servizio di controllo sul territorio della Città metropolitana, hanno sequestrato, in due esercizi di Cagliari e Pirri, quattro apparecchiature da gioco non collegati alla rete telematica Adm e privi dei titoli autorizzatori. In uno dei due esercizi, in particolare, si accedeva a uno scantinato attraverso una porta camuffata da appendiabiti la cui apertura veniva azionata da un citofono. Si entrava così in una sala dove erano accesi e funzionanti due apparecchi da divertimento totalmente illegali.

Il personale dell’Agenzia delle dogane contestato le violazioni per poi mettere sotto sequestro gli impianti per il gioco e applicato sanzioni amministrative di 44mila euro. In caso di mancata oblazione è prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo da trenta a sessanta giorni, nonché la confisca degli apparecchi e di eventuali somme in essi contenute.

L’intervento messo in atto nei due esercizi di Cagliari e Pirri è il frutto di un’attività di intelligence e analisi del territorio per contrastare le illegalità nel settore dei giochi e a tutela del gioco legale e responsabile. (a. pi.)

