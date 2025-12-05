Sequestrata per ore e torturata 

Sequestrata e torturata. Emergono dettagli choc su quanto sarebbe accaduto ieri in vicolo Bertolinis, strettoia che si affaccia su piazza Azuni e che conduce verso l’Archivio Storico e Palazzo Ducale. Intorno alle 11.30 le gazzelle dei carabinieri si infilano a sirene spiegate nella stradina davanti a numerosi testimoni. Si fermano davanti a una casa ed entrano nell’appartamento trovandovi una giovane distesa e in condizioni critiche. «Aveva un occhio nero - racconta una delle persone che la vedrà allontanarsi scortata dai militari - e la faccia del tutto tumefatta». La 22enne sassarese non è da sola ma con un ghanese di 32 anni che, secondo una prima ricostruzione, l’avrebbe sequestrata a scopo estorsivo, sottoponendola a torture e provocandole diverse lesioni. L’uomo avrebbe anche fatto delle riprese video delle violenze.

Segregata

Tutto questo in un arco di tempo ristretto, forse 24 ore, in cui l’uomo, con alcuni precedenti e un processo alle spalle per tentato omicidio, ha tenuto la donna segregata nella casa dove, sulla cassetta delle lettere, è scritto il suo nome. L’obiettivo di un gesto così estremo e cosa volesse ottenere non è ancora chiaro, sono evidenti però gli esiti che porteranno la vittima a essere ricoverata in ospedale. Salvata, a quanto sembra, dalla segnalazione di un passante o di un vicino che potrebbe aver sentito le urla della donna e il trambusto proveniente dall’abitazione, situata al pianoterra, portandolo a chiamare le forze dell’ordine. Una camera, visibile dalle persiane lasciate aperte, mostra le conseguenze della violenza, apparendo sottosopra, con un materasso ribaltato insieme alla rete, vestiti e suppellettili sparsi dappertutto. Scenario su cui i carabinieri si sono soffermati a lungo nel primo pomeriggio perlustrando il posto e ritirando anche gli effetti della 22enne portati via in un trolley. Gli stessi militari sarebbero stati costretti a usare il taser per fermare l’africano, poi condotto in caserma per un primo confronto al termine del quale è stato portato in carcere.

L’inchiesta

Lunedì è prevista l’udienza di convalida che sarà presieduta dal giudice Gian Paolo Piana mentre il titolare dell’inchiesta è il pm Angelo Beccu e l’avvocato della difesa Massimiliano Tore. Questi i primi passi di un’indagine che dovrà far luce anche su altri aspetti, riferiti da alcuni testimoni, come diversi spari che si sarebbero sentiti provenire dal vicolo. I carabinieri negano però che siano state trovate delle armi nhella casa. Diversi poi i punti oscuri della vicenda e tra questi il tipo di rapporto che intercorreva tra i due. «La ragazza veniva qualche volta da noi - riferisce il titolare di un’attività di ristorazione della zona - Prendeva qualche cosa da mangiare e se ne andava subito. Era sempre di fretta». Descritta come molto minuta frequentava spesso questa parte del centro storico ma non sarebbe stata convivente del ghanese. Il quale adesso dovrà rispondere di accuse molto pesanti.

