Sequestrata marijuana in carcere 

Le guardie hanno sventato un’attività di spaccio di droga dentro la colonia penale di Mamone. Giovedì mattina il personale del Reparto di Polizia penitenziaria e del Reparto a cavallo, su Ddisposizione del Comandante Ispettore Superiore Giorgio Tola, a seguito di una perquisizione ordinaria presso una sezione detentiva rinveniva, ben occultata sotto un congelatore ed all’interno di bustine di plastica un quantitativo di marijuana che, se spacciato, avrebbe fruttato decine di dosi. La droga è stata sequestrata e due detenuti, un italiano e un rumeno, sospettati di aver fatto uso della sostanza sono e risultati positivi alla cannabis.

«Un altro esito positivo del servizio che svolge la Polizia penitenziaria nel carcere di Mamone», dichiara il segretario generale Fns Cisl Sardegna Giovanni Villa. « Il lodevole e costante impegno, nonostante le poche risorse umane a disposizione, ha fatto sì che non venisse spacciata droga all’interno delle sezioni detentive. L’Amministrazione si attivi e incrementi le risorse necessarie per garantire maggiori controlli sul territorio della colonia. È necessario che il Reparto Cinofili antidroga del Corpo venga rafforzato per far sì che sia garantito un servizio efficiente ed efficace. Oggi le poche unità, 3 su 12 previste, non riescono, nonostante gli sforzi, a contrastare in modo continuativo l’introduzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle carceri sarde».

