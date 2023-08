Sequestrata l’auto usata dopo il delitto 

Mentre Capoterra domani, alle 16,30, si appresta a dare l’ultimo saluto a Luca Mameli, il 35enne ucciso con una coltellata nel lungomare Poetto al termine di una rissa, vanno avanti le indagini della Squadra Mobile di Cagliari su quanto accaduto nella notte tra martedì e mercoledì. Sono stati ascoltati nuovamente dei testimoni presenti nel momento in cui c’è stata la rissa, per una scommessa tra due gruppi (quello della vittima e quello di Alessio Desogus, il 21enne di Flumini finito in cella per omicidio) su chi avrebbe bevuto di più, si cerca l’arma del delitto e si attende l’esito degli esami sull’auto usata dal giovane per allontanarsi dal Poetto e ora sotto sequestro.

Sulla ricostruzione di quei tragici momenti non sembrano esserci dubbi. Una decina di persona – c’erano anche delle ragazze – ha avviato una sfida a base di drink dopo la chiusura dei locali e delle discoteche nel tratto quartese del Poetto. Forse una provocazione, una frase sbagliata o un colpo involontario ha fatto nascere la rissa e Desogus ha colpito con un coltello Mameli, morto poi al suo arrivo in ospedale al Brotzu. Il ventunenne è poi andato via: ha gettato l’arma nello stagno di Molentargius (non è stata trovata), bruciato gli indumenti e trascorso la mattinata in un albergo. Poi a raggiunto lo studio della sua legale, Maria Lucia Mancosu, presentandosi poi in questura. «Non volevo ucciderlo ma spingerlo via. La lama è scattata improvvisamente. Sarà un peso che mi porterò dentro per tutta la vita», ha detto a pm e gip. Versione poco credibile per il giudice che ha confermato la custodia cautelare in carcere. (m. v.)

