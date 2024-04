Sequestrata la droga per l’estate 

Era un “corriere” della droga, e come sempre avviene in questi casi ha detto alla pattuglia che - del carico di stupefacenti che trasportava sul suo autoarticolato - non ne sapeva alcunché. Ma stavolta gli investigatori hanno creduto all’autista, anche perché il suo giro per trasportare la merce legale, alla quale qualcuno aveva aggiunto scatoloni riempiti con tre quintali di cocaina, non aveva avuto deviazioni.

È stato così che la Squadra mobile della Questura ha messo le mani sull’importante carico di droga, sulla cui provenienza - così come sulla destinazione - le indagini sono state avviate immediatamente. Trecento chili di cocaina sono una quantità che supera le riserve anche dei più grandi spacciatori. Per questo motivo, gli investigatori della polizia di Stato ritengono che il carico trovato sul mezzo che percorreva la statale Carlo Felice fosse una parte delle scorte di cocaina da spacciare ai turisti lungo la costa del Sud, nel corso dell’estate che ormai si avvicina. Ne girano quantità enormi in tutte le località balneari dell’Isola, d’estate, comprese le coste di Villasimius e di Santa Margherita-Chia.

La discrezione

Non filtra molto, dagli uffici della Squadra mobile della Questura, sull’operazione che ha messo in ginocchio una banda di ignoti trafficanti. Gli investigatori coordinati dal dirigente Emanuele Fattori avevano già assestato un duro colpo ai trafficanti nei giorni scorsi, sempre sulla Statale 131, dove un corriere era stato bloccato mentre trasportava un pesante carico di marijuana. Anche in quel caso, i poliziotti sono orientati a pensare che fosse una parte delle forniture destinate a essere spacciate nella zona del Cagliaritano durante la stagione estiva. Ma l’ultimo “colpo” all’organizzazione vale, secondo le stime della stessa Questura, tre milioni di euro: il sequestro dello stupefacente, insomma, è grande al punto che potrebbe mandare gambe all’aria la gang di trafficanti.

Uno stop casuale

E pensare che il controllo all’autoarticolato giunto via nave da Livorno a Olbia era di routine, tant’è vero che se n’è occupata la Polizia stradale. Gli agenti hanno chiesto all’autista le bolle d’accompagnamento della merce (sulla bolla c’era scritto che erano autoricambi), ma il conteggio degli scatoloni ha dato un risultato superiore al totale indicato sul documento di viaggio. Individuare quali fossero i “colli” in più, mischiati e aggiunti a quelli “ufficiali”, ha richiesto un po’ di tempo, ma completata la ricerca la Polizia stradale ha scoperto la droga. Nel giro di mezz’ora sono arrivati gli investigatori dell’antidroga della Squadra mobile cagliaritana, che hanno posto i tre quintali di cocaina sotto sequestro penale. L’autista è stato condotto in Questura a Cagliari per essere interrogato, anche se i poliziotti della Squadra mobile si erano già quasi convinti della sua innocenza. Un’opinione che durante il colloquio, evidentemente, si è consolidata, come dimostra il fatto che l’autista dell’autoarticolato non è stato denunciato e ha subito riconquistato la libertà. Per gli investigatori della Squadra mobile, insomma, era del tutto inconsapevole del fatto che stava trasportando anche i tre quintali di cocaina, poi sequestrati dai poliziotti.

Si approfondisce

Il carico di autoricambi è avvenuto in Lombardia, forse lì stesso sono entrati nell’autoarticolato anche i trafficanti di droga per nascondere i trecento chili di cocaina recuperati dal carico del grande autoarticolato. Ora gli specialisti la Squadra mobile deve risalire ai componenti dell’organizzazione, in particolare a chi ha spedito lo stupefacente verso Cagliari e chi, qui in città, avrebbe dovuto recuperare il carico.

