Sequestrata la discarica ex Alumix 

È stato disposto il sequestro probatorio della discarica ex Alumix, la fabbrica che fino alla prima metà degli anni Novanta produceva alluminio nella zona industriale di Portoscuso. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri del Noe al termine di una serie di sopralluoghi e acquisizione di documenti disposti dal pubblico ministero Andrea Vacca, nell’ambito di un’inchiesta su bonifiche e inquinamento che si starebbe concentrando sull’attività delle società Fintecna (del gruppo Cassa depositi e prestiti) e Ireos, che avrebbero ricevuto le commissioni per effettuare importanti interventi di bonifica nella zona industriale. Per accertare cosa sia accaduto la Procura ha fatto scendere in campo uno dei periti che si occupò dell’acciaieria Ilva di Taranto.

Il fascicolo

Aperto il fascicolo, la Procura avrebbe ipotizzato varie ipotesi di reato, la le più gravi sarebbero la frode in pubbliche forniture e l’inquinamento ambientale. Almeno quattro le persone già iscritte nel registro degli indagati, tutti appartenenti alle due aziende. Tra i difensori che già hanno ricevuto la delega per occuparsi della vicenda c’è l'avvocato Guido Manca Bitti, ma solo nei prossimi giorni sarà possibile avere un quadro più preciso su ciò che sta attirando l’attenzione della magistratura. Di sicuro, però, le indagini vertono sui soldi stanziati per la bonifica della discarica, mai portata a termine. Si parla di circa 38 mila metri quadrati, poco meno di quattro ettari, con all'interno circa 500 mila metri cubi di rifiuti di produzione. A conti fatti sarebbero stati stanziati in vent’anni quasi 50 milioni di euro.Per verificare quello che è stato fatto ed accertare i livelli di inquinamento la Procura ha arruolato un super-consulente, già impegnato a Taranto nello staff di periti che il Tribunale mise in campo per l’Ilva. Si tratta del chimico industriale Mauro Sanna, esperto in materia di rifiuti ed inquinamento idrico, già responsabile del settore rifiuti presso l'Arpa Lazio.

La discarica

Circa quattro ettari, un rettangolo di terra tra la Sider Alloys e la Portovesme srl. Nella discarica ex Alumix, ai tempi delle Partecipazioni Statali, sono state accumulate tonnellate e tonnellate di rifiuti e scarti, in gran parte provenienti dello stabilimento Alumix, circa 500 mila metri cubi di rifiuti. I primi carotaggi eseguiti su quella terra di nessuno fecero registrare risultati non certo confortanti sul piano ambientale. Un mix di metalli pesanti, ma anche fluoruri con una concentrazione quattrocento volte oltre i limiti stabiliti dalla normativa, e ancora i famigerati Ipa, gli idrocarburi policiclici aromatici.

La bonifica inizia nei primi anni Duemila, si parte con una spesa prevista di 25 milioni di euro che poi, con il passare degli anni arrivano fino a più di 70 milioni, tutti soldi pubblici. La discarica, in un primo momento sotto il controllo di Ligestra, è oggi di proprietà Fintecna. Per completare la bonifica è stato scelto di trasportare all’estero i rifiuti che non possono essere trattati in loco e tenere a Portovesme, in vasche impermeabilizzate, quelli che possono essere resi inerti. La data della fine dei lavori era fissata in un primo momento per il 2018, poi slittata al 2020 e ora prevista per la fine di quest’anno. «Ci sono state difficoltà oggettive nelle bonifiche - dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - ma il dato di fatto è che a distanza di vent’anni un’opera di bonifica così importante non è stata conclusa>. Angelo Cremone, esponente di Sardegna Pulita, più volte ha chiesto chiarezza sulla discarica Ex Alumix. <Serve chiarezza soprattutto sui soldi pubblici che sono stati finanziati e spesi per quest’opera - dice Cremone - dai 20, 25 milioni iniziali, ora siamo a più di 70».