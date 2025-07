Sequestra e stupra la ex per ore 

MILANO. Prima le telefonate con il numero in chiaro, a cui non ha risposto; poi quelle anonime, sempre più insistite. Alla fine lei, esausta, ha acconsentito che il suo ex andasse a casa sua. Ma quando l’uomo, un 33enne con precedenti, è entrato nell’appartamento, per la donna è cominciato un incubo. L’ex le ha preso il telefono, ha sprangato l’ingresso e ha stuprato la 45enne mentre la minacciava un cacciavite. Alle 13, dopo ore e ore di sevizie, è crollato su un divano, intontito da alcol e droghe. Solo a quel punto lei ha potuto chiamare il 112, dopo aver recuperato il telefono con la massima circospezione. Poco dopo nell’appartamento sono arrivati i carabinieri che hanno trovato l’uomo ancora addormentato, lo hanno ammanettato e portato in carcere con l’accusa di sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni. Lei, stto choc e con alcune escoriazioni sul collo, è stata portata alla clinica Mangiagalli, specializzata nel trattare le vittime di violenze sessuali.

