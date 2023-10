Sepolto vivo e abbandonato 

Lo hanno chiamato Hiroshima perché sembra un sopravvissuto a un bombardamento atomico. Quando un’educatrice cinofila lo ha trovato nelle campagne quartesi, a farla voltare sono stati solo i lamenti.

Il cane era un tutt’uno con la sabbia, quasi sepolto, e accorgersi che era lì che implorava aiuto, era quasi impossibile. Abbandonato a sè stesso e alla sua triste sorte, con la pelle e i peli come polverizzati per via del pesante stato di denutrizione e disidratazione.

È vivo per miracolo il meticcio, recuperato poi dai volontari della Bau Club e portato al rifugio di Sa Serrixedda dove ora lotta per salvarsi. «In tanti anni di attività ne abbiamo viste di ogni tipo ma una situazione simile devo dire che non mi era mai capitata», dice Elena Pisu, responsabile della Bau Club. «Non è un cane anziano, dalla dentatura stimiamo che abbia otto-dieci anni. È stato abbandonato da un proprietario senza scrupoli che voleva solo sbarazzarsene. Non so come dire: era come polverizzato, la pelle, i peli. Non beveva e mangiava chissà da quanto, pieno di vermi».

Salvataggio e recupero

Il nome è arrivato quasi di getto: «Hiroshima, perché sembra fosse stato contaminato dalle radiazioni nucleari. Quando vedi queste cose non trovi più le parole per descrivere la crudeltà umana».

La nuova vita di Hiroshima adesso è in una sala degenza del rifugio Tana di Bau, dove riposa sotto una copertina. Ogni tanto cerca di alzarsi con le sue zampe malferme e cerca di mangiare qualcosa. «Il recupero non sarà né breve né facile», aggiunge Pisu, «adesso è ancora troppo debole poi dovrà cominciare una cura antibiotica e anche una cura per la leishmania. Soltanto dopo un lunghissimo percorso e dopo che, speriamo, sarà perfettamente guarito, allora gli cercheremo una casa che gli faccia dimenticare questa brutta avventura».

Il rifugio

Tana di Bau, a Sa Serrixedda, accoglie un centinaio di cani e tanti sono già stati dati in adozione. Per portare a casa un cane le regole sono le stesse che vigevano quando la Bau Club gestiva il canile comunale quartese: si va la rifugio, si sceglie un cane, poi i volontari lo portano a casa del nuovo proprietario. Da qui parte un periodo di pre affido che precede l’adozione vera e propria. I cani ospiti del rifugio sono stati recuperati ovunque e aspettano chi se ne prenda cura.

RIPRODUZIONE RISERVATA