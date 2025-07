Sepolta tre anni dopo l’omicidio  

Modena. Tre anni dopo l'omicidio, familiari e amici hanno potuto finalmente salutare Alice Neri. A Ravarino la Chiesa era piena per l'addio alla giovane donna il cui corpo venne trovato carbonizzato nella notte tra il 17 e il 18 novembre 2022, nelle campagne di Fossa di Concordia. A breve la sentenza del processo di primo grado scriverà una verità sull'intera vicenda. È stato nel corso della penultima udienza che la presidente della Corte d'Assise, Ester Russo, ha dato il nulla osta alla restituzione della salma e al funerale. I resti di Alice sono stati così trasferiti dalla Medicina legale di Milano, per poter riposare nel piccolo paese della Bassa Modenese dove la donna viveva insieme al marito e alla figlia.

Da tempo i familiari chiedevano di poter dare degna sepoltura alla vittima. Il feretro, coperto di rose bianche e porpora, è stato accolto e salutato da un lungo applauso. A presenziare alle esequie, tra gli altri anche la Pm titolare del fascicolo, Claudia Natalini, la senatrice del Pd Vincenza Rando, i sindaci di Concordia e Ravarino, avvocati e carabinieri che si sono occupati delle indagini. «Una tragedia ingiusta – ha detto il parroco di Mattia Maciolek – ma non troveremo mai le risposte. Possiamo andare avanti percorrendo il nostro cammino e portando avanti i suoi progetti, in attesa di ritrovarci in una vita migliore».

Il 23 luglio è attesa la sentenza: secondo la pubblica accusa l’unico imputato, il 31enne tunisino Mohamed Gaaloul, deve essere condannato a 30 anni. Gaaloul non conosceva la vittima, ma la incontrò quella sera in un bar, dove lei aveva passato la serata con un collega di lavoro. È stato fermato in Francia a dicembre 2022 e da allora è in carcere, dove si è sempre proclamato innocente. Secondo i pm, prima l’ha uccisa con almeno sette coltellate, poi ha distrutto il cadavere, mettendolo nel vano bagagli dell’auto della donna e appiccando il fuoco. I familiari di Alice Neri hanno idee diverse sull’accaduto: se la madre e il fratello si sono associati alle richieste dei pm modenesi, il vedovo, Nicholas, ha revocato la sua costituzione parte civile contro Gaaloul, perché non è certo della sua colpevolezza. «Lui – ha detto il suo avvocato, l'ex pm Antonio Ingroia – vuole la verità, non una verità qualsiasi. La Procura, un po’ frettolosamente, ha ritenuto di individuare un colpevole, mentre noi vogliamo il colpevole. Anche per evitare un Garlasco due».

