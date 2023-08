Sepe alla Lazio, Zapata resta a Bergamo 

Sette giorni prima della sirena, una settimana per mettere a segno gli ultimi colpi di calciomercato. Il 30 agosto alle 20 si chiude la finestra per gli acquisti ma sono molti i club che ancora cercano di sistemare le rose. Che si tratti di Lukaku, Berardi o Zapata il problema è sempre lo stesso: le risorse sono poche, quindi prima si vende e poi si può comprare.

Bianconeri

La Juventus spinge per il fantasista del Sassuolo, ma la società emiliana non abbassa le richieste economiche e allora riprende piede la pista Morata: il ds Giuntoli è pronto anche a sacrificare qualche giovane di prospettiva per sbloccare le trattative, Iling Junior o Kean. È in uscita Pjaca, diretto verso i turchi del Karagumruk, menre Bonucci ha rifiutato il passaggio al Besiktas. In ingresso c’è sempre l’ipotesi Lukaku, anche se sembra sempre più difficile l’idea dello scambio con Vlahovic più un conguaglio dal Chelsea, proprietario del cartellino dell’attaccante.

Giallorossi

Il belga tramite il suo agente intanto si è proposto anche alla Roma, che ha dall’Atalanta ha ricevuto un no all’offerta da 7 milioni più bonus per Zapata. I giallorossi sperano ancora di arrivare alla punta, ma i bergamaschi ritengono chiuso il discorso anche perché il tecnico Gasperini non intende privarsi del giocatore visto l’infortunio di El Bilal Touré. Così Mourinho aspetta ancora il suo 9, e come soluzione di emergenza resta Jovic per il cui prestito dalla Fiorentina ci sarebbe però anche il Milan.

Lazio, Milan, Napoli

La Lazio invece ha chiuso per il secondo portiere: alle spalle di Provedel ci sarà Sepe, che arriva in prestito dalla Salernitana. Il Napoli non molla la pista Gabri Veiga e potrebbe alzare a 35 milioni l’offerta per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore del Celta Vigo. Il Milan potrebbe cedere Saelemaekers al Betis Siviglia. I rossoneri vorrebbero Ekitite dal Paris Saint Germain e hanno iniziato una trattativa con i francesi. Intanto Colombo ha rinnovato fino al 2028 e potrebbe rimanere a disposizione di Pioli. La Fiorentina blinda Nico Gonzalez rifiutando l’offerta da 42 milioni del Brentford. Il Bologna ha ufficializzato Karloson. Si muove il Frosinone, che ha chiesto in prestito alla Juventus Kaio Jorge e insiste per Matias Soulé.

