Separazione, rabbia, rimpianti: c’è una cura nei versi di Luca Masala 

La poesia, talvolta concepita come astrusa e di difficile lettura, può invece liberarsi del suo mistero e parlare al cuore di tutti. È quello che dimostra l’autore cagliaritano Luca Masala (classe 1970, scrittore, artista e docente) con la sua raccolta “Poesie Po(e)tabili”, pubblicata da Nulla Die Edizioni.

Il titolo della silloge, con la “e” di “poetabili” messa non per caso tra parentesi, è infatti una dichiarazione di intenti, e l’autore ci presenta versi densi di tematiche e significato eppure diretti, in qualche occasione schietti sino all'estremo, trasparenti e limpidi come l'acqua in bicchiere.

Dall'io lirico che osserva il mondo nella sua complessità e riflettendo scrive della condizione umana e del destino che tutti ci accomuna, del valore del tempo, della memoria e del ricordo, si passa, con il proseguire della raccolta, a una dimensione più privata, in cui il poeta fa soprattutto i conti con la fine unilaterale di un amore.

Emergono così il dolore per la separazione, la rabbia, i rimpianti, il senso di perdita e di solitudine. E in tal modo la scrittura poetica diviene strumento di sublimazione e catarsi, espressione delle emozioni più cupe, le quali, fissate sulle pagine, possono essere elaborate e trasformarsi. E nel dare forma a un’impressione di vuoto che non trova pace riesce a offrire consolazione e speranza, a richiamare i sentimenti più nobili e puri, a cogliere la bellezza delle stelle che brillano nella notte. (Cristiana Mameli)