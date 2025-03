«Separazione inevitabile, ma la magistratura  mantenga l’indipendenza» 

Li abbiamo visti sulla scalinata della Corte di Cassazione con la coccarda tricolore e la Costituzione in mano. I magistrati hanno protestato contro la riforma della giustizia portata avanti dal Governo. Una manifestazione che ha – se possibile – reso ancora più nette le divisioni, a pochi giorni dall’incontro tra Anm e Giorgia Meloni. «Spenti i riflettori sullo sciopero, rimango molto turbato dall’isolamento politico, sociale e culturale in cui versa la magistratura», spiega Luigi Patronaggio, procuratore generale di Cagliari. Sotto i riflettori c’è un sistema giudiziario che secondo un fronte politico «non esclusivamente identificabile nella destra parlamentare», l’avvocatura e il mondo accademico, è da ritoccare. «L’unicità di reclutamento, di gestione delle carriere e la comunanza ideologica oltre che fisica fra giudici e pm, sarebbero, secondo quell’ampio fronte, alla base di questo squilibrio e, cosa più grave, sarebbero fonte di ingiustizia per il cittadino».

«Ora pur avendo molti argomenti per confutare tale impostazione», osserva Patronaggio, «non posso, con onestà intellettuale, non riconoscere che il pm, come è disegnato nella costituzione materiale di questo Paese, è un unicum nel panorama internazionale».

Le tesi

I motivi sono tre: «La totale autonomia e indipendenza del pm da ogni altro potere, il controllo totale ed assoluto della polizia giudiziarie e la possibilità, rafforzata dall’obbligatorietà dell’azione penale, di poter autonomamente prendere cognizione dei reati ed avviare ogni possibile indagine preliminare. Al Decidente, di qualsiasi colore politico, basterebbe paralizzare uno di questi elementi per ridurre drasticamente il peso del pm».

Secondo il procuratore generale di Cagliari il vero nodo non è la separazione delle carriere, che definisce «ormai ineluttabile», ma la necessità che le scelte investigative del pm «possano creare un ostacolo alla politica e alla amministrazione nazionale».

Il contrappeso

I padri costituenti «avevano ben percepito il problema, e pur sostenendo fortemente l’obbligatorietà dell’azione penale» avevano «previsto una clausola di salvaguardia per la politica rappresentata dalla immunità parlamentare». Ma dopo Mani Pulite lo scudo per deputati e senatori è stato ridotto, ritenendo che «l’originario istituto costituisse un ingiustificato privilegio di casta».Per Patronaggio le cose non stanno così: «Quel sistema permetteva al pm di indagare liberamente ed autonomamente su tutto e su tutti (con ovvia esclusione degli atti di investigazione più invasivi), con ciò garantendo sia l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge che l’obbligatorietà dell’azione penale. L’esito di quelle indagini andava, tuttavia, verificato per l’ulteriore corso, da una Commissione Parlamentare».

Un ritorno al passato, «magari con qualche correzione formale ed una prassi applicativa più corretta», è «preferibile a riforme affrettate». Non sarebbe uno scandalo se si ripristinasse «la vecchia immunità parlamentare abolita nel 1993, se ciò possa servire ed alleviare il grave scontro istituzionale in atto».Ora secondo il procuratore generale occorre «sedersi a un tavolo con la politica», per cercare una soluzione. «Ancorarsi alla speranza di un esito favorevole di un referendum sulla riforma», sarebbe «rischioso» perché una conferma della riforma comporterebbe «una delegittimazione e una caduta di fiducia nella magistratura».

La magistratura associata deve poter «legittimamente ed autorevolmente interloquire con il Decidente su alcuni aspetti della riforma». Gli obiettivi secondo Patronaggio devono essere: un unico concorso di accesso in magistratura; una unica formazione professionale dei magistrati e un unico organo di autogoverno; una Alta Corte di Giustizia, unica per tutte le magistrature; l’elezione dei componenti togati del Csm estratti a sorte.

I punti su cui i magistrati non possono cedere, per il pg, sono diversi: «autonomia e indipendenza del pm», «obbligatorietà dell’azione penale», «possibilità per il pm di prendere autonomamente cognizione delle notizie di reato», «dipendenza funzionale ed esclusiva della polizia giudiziaria dal pm».

