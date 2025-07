Separazione delle carriere, ok al Senato 

Con 106 voti favorevoli, 61 contrari e 11 astensioni, il Senato ha approvato la riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati. Un sì salutato con soddisfazione dalla premier Giorgia Meloni e soprattutto da Forza Italia che ha dedicato il passaggio a Silvio Berlusconi. Di segno opposto il giudizio di tutte le opposizioni che si preparano al referendum, presumibilmente nella prossima primavera.

Calenda dissente

Palazzo Madama ha approvato il ddl nel testo licenziato dalla Camera, il che implica che la seconda lettura confermativa delle due Camere - attesa in autunno - non modificherà la riforma. In Aula, davanti al ministro della Giustizia Carlo Nordio e a quello per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani (solo alla fine sono giunti il vicepremier Antonio Tajani e i ministri azzurri Annamaria Bernini e Paolo Zangrillo) le opposizioni hanno protestato duramente. Il Pd ha mostrato la Costituzione capovolta, i 5 stelle le foto di Falcone e Borsellino messe a confronto con quelle di Berlusconi e Licio Gelli. Solo Carlo Calenda ha annunciato il voto favorevole, benché gli altri senatori di Azione si siano astenuti, come quelli di Iv.

Il boomerang

Per Nordio quello di ieri è «un passo molto importante verso l’indipendenza della magistratura da se stessa, dalle sue correnti e anche un balzo gigantesco verso l’attuazione del processo accusatorio voluto da Giuliano Vassalli». Pierantonio Zanettin di Forza Italia ha voluto fare la dichiarazione di voto dal seggio che fu del Cavaliere: «Si compie un grande sogno perseguito con tenacia dal presidente Berlusconi e da Forza Italia. Un sogno di libertà, di sicurezza, di garanzie per i cittadini». Per Giuseppe Conte invece la riforma «realizza il disegno di Licio Gelli e della P2». E dal Pd Dario Franceschini indica il rischio di «un boomerang»: il Csm dei soli Pm, «separato, autonomo, autogestito, dai confini ignoti» farà dei Pm «dei superpoliziotti», con «un rischio ignoto». Dura l’Anm: «La riforma addomestica i magistrati», «toglierà garanzie ai cittadini» in modo che la magistratura «rinunci al proprio compito di controllo di legalità».

