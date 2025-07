Separazione delle carriere, è muro contro muro 

È ancora muro contro muro in Senato sulla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati: un’incomunicabilità che teatralmente si manifesta con gli interventi dei partiti di opposizione, cui la maggioranza replica con il silenzio, dato che anche ieri non si è registrato alcun intervento dei senatori di centrodestra, deciso nel respingere tutti gli emendamenti, benché l'Ufficio studi del Senato abbia sollecitato alcune “limature” e una modifica più sostanziale, che anche diversi giuristi avevano chiesto nelle audizioni.

Il “canguro”

Palazzo Madama ha concluso il voto dei 35 emendamenti al primo articolo, che per passare hanno avuto bisogno di un numero minore di votazioni grazie al cosiddetto “canguro”, che accorpa più proposte di modifica in un solo voto. Un meccanismo criticato dalle opposizioni ma a cui la maggioranza non rinuncia, visto che gli emendamenti complessivi sono oltre mille. Le opposizioni, con Alessandra Maiorino (M5S), Alfredo Bazoli e Andrea Giorgis (Pd), hanno contestato al Governo l'intento di colpire i magistrati con questa riforma e non migliorare il servizio giustizia ai cittadini. In ogni caso sia il Governo sia il relatore Alberto Balboni (Fdi) hanno confermato il parere negativo a tutti gli emendamenti al dossier di accompagnamento al testo, ha sottolineato la necessità di alcune piccole limature, interventi più di drafting per rendere compatibile la riforma con altre norme della Costituzione.

Il pericolo

Più di sostanza un'altra richiesta, sollecitata in passato da altri giuristi e costituzionalisti. Il testo introduce un'Alta Corte che giudica sul piano disciplinare i magistrati e le cui decisioni sono appellabili solo davanti alla stessa Corte. L'ufficio studi del Senato ricorda il contrasto con l'articolo 111 della Costituzione: prevede che contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge». La maggioranza e il governo devono ora valutare se accogliere la richiesta di modifica, che però farebbe tornare il ddl alla Camera per la conferma del testo.

RIPRODUZIONE RISERVATA