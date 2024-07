Separazione delle carriere, a Olbia si apre il dibattito 

La separazione delle carriere dei magistrati: una riforma per la giustizia? La risposta al titolo del convegno che si è tenuto ieri a Olbia, promosso dalla Procura di Tempio con il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Tempio, è un acceso contraddittorio tra l'ex ministro della Giustizia, Claudio Martelli, e il procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, moderato dal procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, e intercalato da un parterre di relatori, tra cui il presidente dell'Unione camere penali italiane, Francesco Petrelli, che strizzano l'occhio al nuovo disegno di legge costituzionale che prevede distinte carriere per i giudici e i pubblici ministeri.

Sostenitore del disegno di legge Norbio, per l'ex guardasigilli «la separazione delle carriere è certamente una riforma, è la logica conseguenza del nuovo Codice di procedura penale e del Codice Vassalli che prevede un confronto tra le parti, l'accusa e la difesa, e un giudice imparziale sopra di loro». Esemplifica, Martelli: «Credo che i magistrati non sarebbero d'accordo se il giudice fosse parte dell'Ordine degli avvocati e allora perché bisogna essere d'accordo che faccia parte dell'ordine dei magistrati? No, serve una figura terza indipendente». A contestare l'ex onorevole, Patronaggio che nei suoi 40 anni di carriera è stato giudice per dodici e pm per i restanti 28: «Mi dispiace contraddire Martelli dicendo che dal 1995 la Corte costituzionale ha affermato che le garanzie che spettano al giudice spettano anche al pm». E ha aggiunto: «Il disegno Norbio è solo un primo passo per erodere in maniera carsica la magistratura, ritenuta incontrollabile dalla politica che si sente invadere il campo: la separazione delle carriere non rende il processo più equo, non accorcia i tempi dei procedimenti e il giudice senza il pm è un'arma spuntata contro la criminalità». Botta e risposta stemperato dall'intervento di Capasso: «La politica, senza distinzione di colori, propone da decenni questa separazione, l'avvocatura ne ha fatto un cavallo di battaglia in nome di un processo penale più giusto, la magistratura si è espressa sempre contro perché mina la figura del pm e sullo sfondo aleggia il pericolo che questa proposta sia propedeutica alla sottoposizione del pubblico ministero al potere esecutivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA