«Separati alle Europee»  Dopo il flop della fusione tra Renzi e Calenda è gelo 

Sulle macerie Terzo Polo è il momento dell’analisi al veleno. Renzi accusa Calenda: «Ha deciso lui di non fare il partito unico, ma lo spazio c’è». Calenda ribatte: «È lui ad aver detto no». Intanto il malumore serpeggia tra i parlamentari e sale la tensione nei territori.

Per molti, tenere i gruppi uniti a Montecitorio e Palazzo Madama significa lasciare accesa la fiammella «di una possibile evoluzione positiva dei rapporti». Nessuno, però, è pronto a scommettere sulla tenuta in Parlamento. Ed è il segretario di Azione a escludere la tregua: «Alle elezioni europee ci saranno due partiti che andranno separati». Del resto, il giorno dopo il naufragio del partito unico i due leader non scelgono toni concilianti. Matteo Renzi rompe il silenzio e dà per primo la sua versione: «Se confrontate il documento di Azione e il documento con le nostre proposte di modifica capirete che non ci sono motivi politici per rompere». Italia Viva smentisce punto per punto la versione di Azione sulla rottura del progetto, dallo scioglimento di Iv alla questione dei finanziamenti, fino alla norma sul conflitto di interessi. E punta il dito contro Calenda: «Rompere è stata una sua scelta personale». L'ex ministro ammette che «c’è un fondo di verità» nelle voci sull’incompatibilità dei caratteri . E incalza Renzi: «La smetta di raccontare palle, mentre facevo politica lui era alle Bahamas».

In gioco c è la sopravvivenza dei gruppi alla Camera e al Senato. «Per ora - si ragiona in Transatlantico - si resta insieme, però se le posizioni continuano ad allontanarsi...». E non si esclude una battaglia all’ultimo senatore, nel tentativo di formare un gruppo autonomo da una parte o dall’altra. Altre fibrillazioni, a poche ore dalla consegna delle liste per le amministrative, si registrano nei territori. Il Terzo Polo si era già scisso a Siena e Siracusa, ma le tensioni rischiano di far saltare l’intesa anche a Brescia. Intanto in Sardegna Iv irrobustisce il vertice affiancando l’avvocato gallurese Andrea Viola a Claudia Medda al coordinamento regionale.

