«Separare i progetti per il futuro di Cagliari» 

Nuovo ospedale, casa dello studente: progetti distinti ma legati a doppio filo con quello dello stadio. Se i primi non vengono definiti, l’impianto sportivo non può andare avanti. Il governatore Christian Solinas l’ha chiarito: serve un accordo di programma complessivo. Ma nel centrodestra cagliaritano ci sono opinioni diverse: «ll finanziamento del nuovo stadio nulla ha a che fare con la pianificazione complessa, e fin qui nemmeno avviata, di ospedali e case dello studente. Siamo ancora fermi, sono passati quasi cinque mesi dal bilancio regionale, ora la questione è sempre più urgente», dice Umberto Ticca (Riformatori), che chiede di sbloccare i 50 milioni per l’impianto sportivo: «Abbiamo davanti una grande occasione, quella di creare indotto e sviluppo per il quartiere, la città e tutta l’isola. Facciamo lo stadio di Sant’Elia, di Cagliari e della Sardegna. Facciamolo subito».

C’è però un nodo: dove realizzare l’ospedale. Solinas ha detto di aver chiesto al Comune un’indicazione fin dal 2019, e di aver proposto («non avendo avuto risposta») i terreni di Sant’Elia. Su questo e su altri aspetti il gruppo dei Progressisti in Consiglio comunale ha presentato un’interrogazione. Il documento firmato da Matteo Massa, Francesca Ghirra, Marco Benucci e Anna Puddu chiede «se si siano valutate soluzioni alternative allo stanziamento regionale per l’ottenimento dei 50 milioni di euro necessari alla costruzione del nuovo stadio a Sant’Elia».

