Sepang, Morbidelli firma il miglior tempo 

SepaNg. Mentre il campione del mondo Jorge Martin (Aprilia) è rientrato in Europa per operarsi dopo la caduta di mercoledì, ieri a Sepang sono proseguiti i test ufficiali in vista del via della stagione della MotoGp. Assente anche Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), che come lo spagnolo ha accusato una frattura (clavicola), per quanto la dinamica sia stata diversa, cioè dovuta a una “impennata”, ieri hanno girato gli altri piloti ed è stato proprio il compagno di squadra del romano a siglare il miglior tempo. Franco Morbidelli (1’57” 210) ha preceduto di 0”114 Fabio Quartararo (Yamaha) e di 0”130 e Alex Marquez (Ducati Gesini), con “Pecco” Bagnaia quinto a 0”442 con la Ducati ufficiale. Nono a 0”785 Marco Bezzecchi con la prima Aprilia. Meno brillante (14° a 1”237) ieri Marc Marquez con l’altra “rossa” di Borgo Panigale. Oggi la terza e ultima giornmata di test in Malesia.

