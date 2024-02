Sepang, Martin nei test è subito il più veloce 

Sepang. Primi test della MotoGp a Sepang in Malesia in vista della stagione 2024 al via in Qatar il 10 marzo e primi accenni al mercato per il Circus delle due ruote del futuro. Va subito forte Jorge Martin che con la sua Ducati Pramac aveva conteso fino alla fine il Mondiale 2023 a Francesco Bagnaia. Campione del mondo che ha esordito in pista con una caduta su una pista molto scivolosa e poi non ha cercato il tempo limitandosi a fare giri per mettere a posto l'assetto della nuova Ducati. Casa di Borgo Panigale che sta pensando a rinnovare il contratto con il pilota torinese in scadenza a fine anno.

Martin dimostra subito la sua voglia di rivalsa ed è il più lesto ad adattarsi alla GP24, la nuova versione della moto di Borgo Panigale, nonché l'unico a scendere sotto l'1’58": il suo crono è di 1.57.951 e gli consente di svettare su tutti, chiudendo primo dopo questa giornata di test. Alle sue spalle il debuttante Pedro Acosta su GasGas, che dimostra di aver sfruttato al meglio la tre giorni di shakedown per costruire il suo feeling con la MotoGp: solo 269 millesimi di ritardo per lo spagnolo, che precede la Yamaha di Fabio Quartararo (a 0”277), velocissimo in rettilineo. Fabio Di Giannantonio, quarto con la prima moto del team Vr46 (a 0”374), precede la Ducati ufficiale di Enea Bastianini (a 0”416) e l'Aprilia di Maverick Viñales (0”519). Meglio di Pecco Bagnaia (16°) anche Marc Marquez, nono, anch’egli con una caduta.

