Seoni, sindaco di Villagrande, in pole per la Provincia 

Alessio Seoni scatta in pole position per la presidenza della Provincia dell’Ogliastra. Cinquantadue anni, al secondo mandato come sindaco di Villagrande, l’esponente del Psd’Az godrebbe dei consensi di più sindaci, fra cui Carlo Lai (Jerzu) con il quale si starebbe creando una solida alleanza. L’ipotesi, che ha trovato conferme nelle scorse ore, può concretizzarsi nei prossimi giorni con la ratifica che avrebbe (anche) la benedizione di una parte del Pd, il partito del sindaco di Jerzu. I Dem continuano a spingere per una lista unitaria nell’interesse del territorio, ma la proposta non susciterebbe grande interesse di un’ampia fetta del centrodestra né del nascente terzo polo, ispirato, tra gli altri, dal sindaco di Ilbono, Giampietro Murru. La campagna elettorale per le Provinciali del 29 settembre è entrata nel vivo. Ciascuna lista potrà schierare 10 candidati consiglieri più un aspirante presidente (ruolo riservato ai sindaci). Il peso specifico della preferenza di ciascun consigliere è calcolato in base alla popolazione delle comunità rappresentate. Il voto di un consigliere di Tortolì vale 6, mentre quello dei centri con popolazione residente inferiore a mille abitanti vale 1. In mezzo ci sono altri coefficienti: Lanusei, il cui voto per consigliere ha un valore pari a 4, oppure dei centri come Bari Sardo, Baunei e Tertenia dove il voto di ogni singolo amministratore vale 3. ( ro. se. )

