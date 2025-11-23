VaiOnline
Ilbono.
24 novembre 2025 alle 00:43

Seoni: nessuna scelta ma una presa d’atto  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’attacco frontale del sindaco di Ilbono, Giampietro Murru, Alessio Seoni preferisce dribblarlo e spiegare la genesi della proposta che la Provincia da lui presieduta ha adottato sul dimensionamento scolastico. «I tagli sono sempre dolorosi e la proposta di soppressione dell’autonomia di Ilbono non è una scelta, ma una presa d’atto». Seoni entra nel merito della decisione, maturata al termine di una votazione tra sindaci: «Rispetto ai dimensionamenti precedenti, i criteri del Pnrr impongono all’Italia il taglio della spesa con la soppressione di autonomie scolastiche, altrimenti l’Isola rischia di dover restituire 142 milioni di euro. In Sardegna saranno nove i tagli e, per limitare i danni, abbiamo deciso per un’assunzione di responsabilità perché qualora non avessimo avanzato proposte ci avrebbe comunque pensato lo Stato con un’alta probabilità che i tagli sarebbero stati almeno due».

Seoni puntualizza: «Con un documento abbiamo messo a nudo le conseguenze drammatiche dei tagli, alla luce anche delle criticità territoriali. Ma tagliare un’autonomia a Tortolì significherebbe aprire grosse criticità anche su Lotzorai, Girasole e Talana, mentre Tertenia, seppur con quattro studenti in meno rispetto al comprensivo di Ilbono, ha distanze maggiori dall’ipotetica nuova sede di accorpamento rispetto a quelle che Ilbono ha con Lanusei».

Seoni rassicura: «Non ci sarà nessun alunno che dovrà spostarsi, né conseguenza sulla didattica. A breve convocheremo gli stati generali per fare il punto sul mondo della scuola».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue sulle strade

I pericoli tra asfalto e guardrail,  da gennaio 83 croci nell’Isola

Non solo Carlo Felice e 195: si rischia anche sulle Provinciali del Nord 
Lorenzo Piras
Il grande gelo

L’insolita domenica d’autunno sulla neve Ancora blackout

Linee elettriche in tilt soprattutto nella zona della Barbagia di Seulo 
Gianfranco Locci
Il caso

Valentina Pitzalis: «Ferita di nuovo»

Ma l’ex senatore D’Anna rivendica il post sulla “moglie cotta”: «Non capite l’ironia» 