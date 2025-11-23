Seoni: nessuna scelta ma una presa d’atto  

L’attacco frontale del sindaco di Ilbono, Giampietro Murru, Alessio Seoni preferisce dribblarlo e spiegare la genesi della proposta che la Provincia da lui presieduta ha adottato sul dimensionamento scolastico. «I tagli sono sempre dolorosi e la proposta di soppressione dell’autonomia di Ilbono non è una scelta, ma una presa d’atto». Seoni entra nel merito della decisione, maturata al termine di una votazione tra sindaci: «Rispetto ai dimensionamenti precedenti, i criteri del Pnrr impongono all’Italia il taglio della spesa con la soppressione di autonomie scolastiche, altrimenti l’Isola rischia di dover restituire 142 milioni di euro. In Sardegna saranno nove i tagli e, per limitare i danni, abbiamo deciso per un’assunzione di responsabilità perché qualora non avessimo avanzato proposte ci avrebbe comunque pensato lo Stato con un’alta probabilità che i tagli sarebbero stati almeno due».

Seoni puntualizza: «Con un documento abbiamo messo a nudo le conseguenze drammatiche dei tagli, alla luce anche delle criticità territoriali. Ma tagliare un’autonomia a Tortolì significherebbe aprire grosse criticità anche su Lotzorai, Girasole e Talana, mentre Tertenia, seppur con quattro studenti in meno rispetto al comprensivo di Ilbono, ha distanze maggiori dall’ipotetica nuova sede di accorpamento rispetto a quelle che Ilbono ha con Lanusei».

Seoni rassicura: «Non ci sarà nessun alunno che dovrà spostarsi, né conseguenza sulla didattica. A breve convocheremo gli stati generali per fare il punto sul mondo della scuola».

