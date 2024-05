Seoni, corsa solitaria tra crisi finanziaria e fuga verso il mare 

Doverosa premessa: la presenza di una sola lista non è sintomo di unità. Alessio Seoni, 50 anni, primo cittadino uscente, avrebbe preferito un avversario in carne, ossa e polemiche. Il dissenso resterà nell’ombra e questo non giova alla causa. La stanza dei bottoni non ha il fascino di un tempo e i motivi sono chiari: una crisi finanziaria senza precedenti, l’inarrestabile fuga verso Tortolì e dintorni (1800 residenti persi). Tuttavia ci sono anche buone notizie.

A Villagrande e Villanova gli uomini vivono molto a lungo, come registra il Guinness World Record. Le donne tengono le redini di famiglie operose, identitarie, legate alle tradizioni. Il paese vive un periodo di quiete sociale, in cui a segnali d’allarme non sono seguite cronache dal buio. Il turismo comincia ad affiancare le attività tradizionali a cui è vocato il territorio, gravato dagli usi civici e dalle sue catene. Il territorio è vasto, ricco, dal bosco di Santa Barbara al Gennargentu, da Bau Mela al confine sud con Armungia. Più di una spina persiste sul versante di Fonni. Il margine di Monte Novu/Nou ha ripreso a sanguinare e necessità di ago, filo e tanta pazienza.

Tagli

Per saldare i debiti Seoni ha tagliato alcuni servizi, il conto lo hanno pagato tutti i cittadini. «Il problema è stato il periodo post alluvione (dicembre 2006). Ci si è concentrati sui fiumi tralasciando tutto il resto. Cinque anni fa ho trovato un buco da 2 milioni e mezzo di euro, la somma di 43 debiti. Ora dobbiamo ancora versare 1,2 milioni, tuttavia ho ottenuto un finanziamento da 1,4 che mi consentirà di affrontare la spesa».

La Corte dei Conti ha osservato tutto dall’alto, come l’occhio di Sauron, di recente la Guardia di Finanzia ha fatto un sopralluogo, trovando la massima collaborazione da parte del primo cittadino. «Ho detto loro: è cinque anni che vi aspetto, ho lavorato per voi». Mai perdere il senso dell’umorismo. Il futuro sembra sorridere alle casse: 13 progetti Pnrr finanziati, risorse nuove per complessivi 25 milioni. Qualcosa potrebbe cambiare e Seoni è uomo paziente: «Amministrare è difficile, la consiliatura è stata molto complessa. Bisogna insistere, portare a compimento le cose iniziate. Questa è la casa di tutti, una casa in cui tornare».

Carte buone

Una curiosità: nel 2019 l’allora aspirante sindaco per trovare 12 candidati consiglieri ha dovuto interpellare 98 persone. Questa volta non ha avuto alcun problema. «Eppure c’è un generale disinteresse. Credo anche un po’ di preoccupazione. Il problema principale è di certo lo spopolamento. Nei decenni precedenti era dovuto a un clima non dei migliori. Oggi forse all’idea di poter fare investimenti. L’unica soluzione per invertire questa tendenza è migliorare i servizi, la scuola. E poi puntare tutto sul turismo». I B&b negli ultimi anni si sono moltiplicati. Crescono i gruppi che visitano il paese e particolare interesse suscitano i siti di S’Arcu ‘e Forros e Sa Carcaredda freschi di nuova positiva gestione. Tra le carte buone in mano al sindaco una zona industriale fresca e appetibile, sulla 389 Nuoro-Lanusei. «Ha bisogno di alcune infrastrutture e deve essere migliorata e resa invitante. È il cuore pulsante della nostra economia». Qui come altrove il paese sconta le mille difficoltà legate agli usi civici. Inoltre ci sono molti lotti assegnati ma non produttivi. Ci vuole iniziativa privata». E tanta pazienza.

