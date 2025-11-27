VaiOnline
Sant’Avendrace.
28 novembre 2025 alle 00:23

Senzatetto trovato morto sotto un cavalcavia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La chiamata al 118 è stata inutile. Ieri pomeriggio l’ambulanza è infatti arrivata sotto il cavalcavia della Statale 130 in via Brenta quando il corpo di un uomo, trovato in un giaciglio improvvisato, era già privo di vita da tempo.

Il decesso non sembrava avere cause traumatiche, ma è servito comunque l’intervento delle pattuglie degli agenti delle Volanti della Polizia per escludere qualsiasi ipotesi di morte violenta.

L’uomo, un senza dimora originario di Muravera, era conosciuto nel quartiere tra Is Mirrionis e Sant’Avendrace. La sua casetta fatta di cartoni e rifiuti era visibile dalla strada e in molti gli prestavano un aiuto, soprattutto in queste giornate, le più fredde del mese. Non a caso aveva scelto come “casa” un luogo riparato dalla pioggia, ma a pochi metri dal centro di assistenza della Caritas di via Po.

Ieri l’allarme è scattato verso le 16, quando un’ambulanza è arrivata in via Brenta dove ha potuto constatare solo il decesso dell’uomo. Ulteriori esami potrebbero includere anche la possibilità che il senzatetto sia rimasto vittima di un’overdose accidentale che tuttavia non gli avrebbe lasciato scampo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Satta si dimette: primo scossone per la Giunta Todde

Il consigliere sassarese lascia l’Agricoltura e il gruppo dei Progressisti. Agus in campo 
Roberto Murgia
L’evento

I nuraghi e l’Unesco: «Crescita sostenibile»

Attrarre turisti per destagionalizzare «L’archeologia è fattore di sviluppo» 
Alessandra Carta
La vertenza

Contratto, oggi scioperano i giornalisti italiani

Il sindacato: «Serve un nuovo accordo». Gli editori: «Investiamo per qualità e occupazione» 
la festa di fdi

Meloni, sfida a Schlein e Conte

«Sì al confronto ad Atreju, ma voglio entrambi i leader dell’opposizione» 
garlasco

Nelle unghie di Chiara un Dna «compatibile» con quello di Sempio

Corrispondono 12 marcatori su 16 ma in un materiale molto degradato 
Il conflitto

«Stop alla guerra solo se Kiev lascia il Donbass»

Le condizioni di Putin: pronti a discutere il piano di pace Usa 
Imprese.

L’Isola laboratorio di finanza innovativa

Il nuovo corso della Sfirs per modernizzare il sistema del credito alle Pmi sarde 
Cristina Cossu
Il rapporto.

L’età della pensione in Italia salirà a 70 anni

Gli attivi caleranno del 35% entro il 2065 e il gender gap aumenterà 
Emergenza abitativa.

Case a pezzi, arrivano 4 milioni

Via al piano per l’edilizia popolare comunale: si comincia dagli alloggi vuoti 
Piera Serusi