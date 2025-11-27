Senzatetto trovato morto sotto un cavalcavia 

La chiamata al 118 è stata inutile. Ieri pomeriggio l’ambulanza è infatti arrivata sotto il cavalcavia della Statale 130 in via Brenta quando il corpo di un uomo, trovato in un giaciglio improvvisato, era già privo di vita da tempo.

Il decesso non sembrava avere cause traumatiche, ma è servito comunque l’intervento delle pattuglie degli agenti delle Volanti della Polizia per escludere qualsiasi ipotesi di morte violenta.

L’uomo, un senza dimora originario di Muravera, era conosciuto nel quartiere tra Is Mirrionis e Sant’Avendrace. La sua casetta fatta di cartoni e rifiuti era visibile dalla strada e in molti gli prestavano un aiuto, soprattutto in queste giornate, le più fredde del mese. Non a caso aveva scelto come “casa” un luogo riparato dalla pioggia, ma a pochi metri dal centro di assistenza della Caritas di via Po.

Ieri l’allarme è scattato verso le 16, quando un’ambulanza è arrivata in via Brenta dove ha potuto constatare solo il decesso dell’uomo. Ulteriori esami potrebbero includere anche la possibilità che il senzatetto sia rimasto vittima di un’overdose accidentale che tuttavia non gli avrebbe lasciato scampo.

