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Via Convento.
03 ottobre 2026 alle 00:28

Senzatetto sfrattato dalla casetta mai utilizzata 

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Per diciotto anni sono rimasti lì, chiusi e dimenticati da tutti. Soldi pubblici spesi inutilmente. Un fallimento amministrativo che ha attraversato quattro giunte comunali. Ora che uno di quei box ha trovato qualcuno disposto a usarlo, non come negozio ma come riparo per chi una casa non ce l’ha, arriva lo sfratto. È l’ultimo paradosso della lunga storia delle “casette” di via Convento, nate per ospitare gli operatori del mercato di piazza Mameli sfrattati per fare spazio alla nuova struttura dell’Ex Me, e mai entrate nella vita della città.

La storia comincia nel 2007, quando il Comune stipulò con Casa San Giuseppe un contratto di comodato d’uso per trasformare l’area tra via Convento e via Monsignor Melas in una nuova zona mercatale. Furono realizzati 15 box, completati nel 2013. Ma il progetto non decollò mai: le attività commerciali non si insediarono e gli spazi rimasero inutilizzati. Nel tempo l’amministrazione ha provato più volte a trovare una soluzione, fino alla decisione di inserire i box nel piano delle alienazioni. Delle 15 casette realizzate, due erano stati utilizzati durante l’emergenza Covid per l’accoglienza e ceduti all’Asl. Ora che l’utilizzo di una di queste è nato dalla necessità, in uno spazio pubblico rimasto vuoto per anni, è arrivato l’ordine di sfratto. In una città dove l’emergenza abitativa è irrisolta da tempo e dove la graduatoria per le case popolari è ferma.

Eppure anche le condizioni dell’area tra via Convento e via Melas raccontano l’abbandono e la disattenzione del pubblico. Un fico è cresciuto all’ingresso del cancello scorrevole di via Convento, e ostacola il passaggio carrabile, mentre il cancello che conduce ai box può essere aperto con facilità. Basta alzare lo scrocco. La casetta occupata, pochi metri quadrati, è a due passi. Dentro uno zaino effetti personali e le tende alle finestre. Il paradosso è evidente: strutture costruite per dare una nuova casa alle attività del mercato sono rimaste inutilizzate per quasi vent’anni e, quando uno di quegli spazi viene finalmente utilizzato, anche se per una necessità abitativa, quella presenza deve cessare.

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