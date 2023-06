Senzatetto ghanese picchiato a morte, il pestaggio ripreso dalle telecamere 

Napoli . È stato aggredito in piena notte, mentre dormiva in un cortile condominiale. Picchiato da due giovani fino a ucciderlo. Il pestaggio di Frederick Akwasi Adofo, 43 anni, chochard originario del Ghana, è stato registrato da alcune telecamere di videosorveglianza in via Principe di Piemonte a Pomigliano d'Arco. Nella notte tra domenica e lunedì scorsi, i monitor hanno ripreso due giovani avvicinarsi all’uomo per poi prenderlo a calci e pugni. La mattina seguente, l'uomo – ripreso mentre claudicante si rifugiava in un cortile - è stato trovato agonizzante ed è morto, poche ore dopo, in ospedale. L’ipotesi degli investigatori è che ad ucciderlo siano stati due minorenni, e adesso è caccia all’uomo. Ieri si è saputo che già in passato era stato picchiato da dei ragazzini. A Pomigliano d’Arco c’è rabbia e incredulità. Frederick era benvoluto, tanti lo aiutavano con un pasto e dei vestiti. Stava davanti a un supermercato e aiutava ai clienti a portare la spesa in macchina. Sui social tanti messaggi per ricordarlo.

