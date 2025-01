«Senza voli il turismo non decolla» 

Natale e Capodanno senza grandi scossoni. La presenza di turisti negli alberghi e nei b&b del capoluogo è stata in linea con gli anni scorsi. Il motivo è sempre lo stesso: i pochi voli delle compagnie low cost che collegano Cagliari con le altre città d’Italia e d’Europa. A poco, vista la mancanza di collegamenti, è servito il mega concerto dell’ultimo dell’anno. I numeri, ancora da elaborare con precisione, segnalano la presenza in città per il passaggio dal 2024 al 2025 di sardi in arrivo dalla provincia e dall’hinterland e una “migrazione” di cagliaritani verso Olbia e Castelsardo, che evidentemente avevano un pacchetto di offerte più gratificante.

B&b e affittacamere

Maurizio Battelli è presidente regionale di Extra, associazione dell'extra alberghiero che conta circa 700 soci in tutta la Sardegna. «I numeri precisi li avremo solo la settimana prossima», premette. «Il trend sembra essere in linea con gli anni scorsi, quando la percentuale di occupazione dei b&b e degli affittacamere cittadini era del 50 per cento». Anche la provenienza degli ospiti non si è discostata dal passato. «Il 90 per cento dei visitatori è interno, fatto di persone arrivate in città per trascorrere l’ultima notte dell’anno e assistere al concerto di piazza Yenne». Gli stranieri grandi assenti? «Sì, durante l’inverno i collegamenti con le città europee vengono interrotti, chiaramente il flusso estero cala notevolmente. Gli unici non italiani che hanno scelto di trascorrere alcuni giorni da noi sono svizzeri o tedeschi, proprietari di case lungo le coste di Santa Margherita o di Villasimius». Battelli mette in evidenza il circuito turistico inverso. «I cagliaritani che non hanno attraversato il mare per andare a sciare o nelle altre mete turistiche stagionali, si sono spostati a Olbia, Castelsardo e Alghero per assistere agli spettacoli di fine anno. Queste località – aggiunge il presidente di Extra – hanno fatto registrare numeri importanti».

La parola magica è sempre la solita: destagionalizzazione, per vivere di turismo tutti i mesi dell’anno. Sino a oggi, nonostante le buone intenzioni, nessuno è riuscito a trasformarla in qualcosa di concreto. «Ne discuteremo approfonditamente il 9, 10 e 11 marzo alla Fiera di viale Diaz, dove stiamo organizzando l’evento “Extra”, al quale parteciperanno oltre 3.000 iscritti. Un appuntamento – precisa Battelli – durante il quale faremo il punto per cercare di trovare proposte e soluzioni al futuro del settore extra alberghiero cagliaritano e di tutta la Sardegna».

Alberghi

Il discorso sul flusso turistico in città durante le feste natalizie e di fine anno non si discosta per gli alberghi del capoluogo. «Non siamo ancora in possesso dei dati definitivi ma possiamo affermare che c’è stato un discreto movimento interno», spiega Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. «Sono mancati quasi totalmente gli ospiti stranieri. Le prenotazioni erano dei “sardi di ritorno”». Alghero e Castelsardo hanno fatto il boom, Cagliari no. Con un artista diverso le cose sarebbero cambiate? «No, senza collegamenti aerei».

RIPRODUZIONE RISERVATA