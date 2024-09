senza vincitori il derby tra pirri e atletico 

Calcio Pirri 1

Atletico Cagliari 1

Calcio Pirri (4-3-3) : Grosso, Palmas, Cabiddu, Pandori, Lai, Cogoni, Nenna (’ st Civile), Corda (35’ st M. Loi), Catta (1’ st Ambu), O. Loi (30’ st Manconi), Mastromarino (30’ st Pilloni). In panchina Murtas, Meloni, Banchero, Pampaglini. Allenatore Busanca.

Atletico Cagliari (4-4-2) : Simula, Biondi, Caddeo (22’ st Nepitella), Cuccu, Littera, Montisci (40’ st Pinna), Morello (30’ st Demeglio), Sanna, Secci, Tumatis, Usai (14’ st Pintor). In panchina Polidetti, Bevere, Farci, Manca, Pinna. Allenatore Antonio Madau.

Arbitro : Luca Sanna di Sassari.

Reti : 16’ st Mastromarino, 38’ st Nepitella.

Finisce in parità tra Calcio Pirri e Atletico Cagliari. Incontro condizionato dal caldo. Primo tempo equilibrato con pochi sussulti. Nella ripresa i rossoblù trascinati da un incontenibile Mastromarino aumentano la pressione. L’attaccante colpisce prima il palo e al 16’ porta in vantaggio i rossoblù capitalizzando una bella sventagliata da sinistra verso destra di Nenna. L’Atletico Cagliari non ci sta. Al 27’ Grosso si oppone a Caddeo. Al 38’ il pareggio: Pintor con un pallonetto smarca Tumatis che con un passaggio rasoterra serve Nepitella che insacca. «Un ottimo test», dice il vice allenatore dei pirresi, Marco Cogotti, «condizionato dal caldo e da una preparazione atletica ancora precaria. Il primo tempo è stato equilibrato. Nella ripresa abbiamo fatto una grande prima mezz’ora». (ant.ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA