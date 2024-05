«Senza via di fuga in caso di incendio» 

La nuova campagna antincendi partirà senza l’elicottero che dalla base di Marganai decollava in caso d’emergenza. Su 14 bandi regionali, la metà sono andati deserti ed il Sulcis Iglesiente risulta una delle zone sguarnite. Mentre il coordinamento per la prevenzione degli incendi studia la strategia più efficace facendo però i conti con le limitazioni regionali imposte per motivi di budget, gli abitanti della zona di Monteponi (colpita da un rogo devastante nel giugno del 2017) non nascondono il terrore di poter rivivere quelle ore drammatiche.

Il dibattito

Nei giorni scorsi l’associazione di protezione civile “Soccorso Iglesias” ha convocato un tavolo di confronto con l’amministrazione comunale ed il Corpo forestale e di Vigilanza ambientale: «Una delle strategie più semplici è poter concretamente fare attività di prevenzione attraverso il presidio anche mobile delle campagne - spiega il presidente di Soccorso Iglesias Fernando Nonnis - essere presenti non solo durante le giornate a rischio, ma anche in quelle apparentemente tranquille. Dobbiamo però scontrarci con le limitazioni imposte a tutti gli attori della campagna antincendio». Per Nonnis un ruolo importante è rivestito dai proprietari di terreni che dovrebbero collaborare maggiormente: «Con la pulizia dalla vegetazione spontanea che diventa un’esca naturale». Intanto sull’assenza dell’elicottero il consigliere di “Insieme” Simone Saiu ha presentato un’interpellanza che intende chiarire se si stiano mettendo in atto determinate misure di prevenzione agli incendi.

La testimonianza

Pinello Cossu ricorda quel giugno del 2017, quando le fiamme circondarono diverse case a Monteponi: «Ho vissuto quelle ore drammatiche. Purtroppo non è mai stato niente per tutelare i residenti. Qualora dovesse ricapitare siamo punto e a capo. Le erbacce sono ricresciute e non son state tagliate, abbiamo una sola via di fuga in caso d’incendio (le altre due strade sono chiuse) ed il bacino di accumulo industriale presente nell’area è vuoto, quando invece potrebbe risultare utile per estinguere il rogo». Anche la consigliera del gruppo misto Valentina Pistis visse la medesima esperienza: «Fu un disastro ambientale e dobbiamo mettere in moto tutte le strategie possibili per evitare che ricapiti - dichiara – le responsabilità furono però ben precise; è emersa la totale inerzia di Igea nella gestione del patrimonio immobiliare, bisogna chiudere una volta per tutte la partita dei trasferimenti dei beni ai Comuni». Rispetto alle azioni messe in atto negli anni precedenti, l’assessore all’Ambiente Francesco Melis anticipa una novità: «Un accordo con il Consorzio di bonifica per dare la possibilità alla Protezione civile di accedere ai bocchettoni dell’acqua in diverse zone dell’agro».