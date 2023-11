«Senza un medico  e le scuole medie Sant’Elia sprofonda» 

Droga, tanta droga, abbandono scolastico, anziani soli e prigionieri in casa, niente assistenza sanitaria. Sant’Elia è un rione dimenticato anche da Dio. C’è un prete che però cerca di far risorgere un quartiere “sensibile”, dove spesso vince la legge del più forte e del più prepotente e dove le istituzioni sono un miraggio, dove manca anche il medico di base e per frequentare la scuola media è necessario arrivare al Quartiere del Sole o in via Venezia.

Padre Fabiano Saverio da due anni è il parroco di 7.000 anime, con altri tre sacerdoti cerca di dare speranze e conforto a chi con la sorte ha un credito. Arriva da Manfredonia con la sua “squadra” di missionari Oblati di Maria Immacolata per tentare dove altri hanno fallito. Perché se è vero che Sant’Elia è un rione difficile è altrettanto vero che «la Chiesa deve essere in mezzo alla gente». La gente però non è in mezzo alla chiesa, quest'anno ha celebrato solo un matrimonio, 14 battesimi e 30 funerali.

L’acqua e l’olio

Le difficoltà di Sant’Elia nascono da lontano. Non tutti gradiscono il marchio del rione, ecco perché molti genitori hanno iscritto i figli negli istituti di altri quartieri, decretando la condanna a morte della scuola media. «Qui ci sono tante brave e oneste persone e non è giusto che si parli male di noi per colpa di alcune famiglie che non sono riuscite a invertire la rotta». Palazzoni dormitorio, abusivismo, spaccio e zero servizi, se non un market e una farmacia, strade dissestate e lampioni spenti sono il terreno ideale per la vendita di droga. «Sant’Elia è un insieme di comunità con problematiche diverse. L’errore più grande – aggiunge il sacerdote – è stato far convivere gente borghese, socialmente agiata, con persone che non sanno leggere o scrivere. Le case nella zona che chiamiamo le “Torri” sono occupate da appartenenti alle Forze dell’ordine. Hanno tentato di uniformare il livello sociale, ma hanno fallito. È come mischiare l’acqua con l’olio. L’effetto è che i figli delle persone più agiate, venendo a contatto con fasce più deboli, sono caduti nella droga, si sono rovinati. Questo ha creato tanta paura ed è nata una divisione ancora più forte. La paura, poi, è anche uno strumento del potere». Deleterie le scelte fatte per lo sviluppo del territorio. «Quel tipo di urbanistica è risultata perdente, in altre parti del pianeta i palazzoni sono stati buttati giù».

La legge del più forte

Il problema più importante di Sant’Elia è la mancanza di un medico. «Da oltre un anno il quartiere non ha assistenza sanitaria. Prima avevamo due specialisti, una è andata in pensione e l’altro è stato costretto ad abbandonare perché l’ambulatorio, di proprietà comunale, da un giorno all’altro è stato occupato da abusivi. Assistiamo – continua il sacerdote – a una debolezza della legge, che consente qualsiasi tipo di sopruso, tanto non ci sono conseguenze». La soluzione è una. «Il sindaco dovrebbe investire di più sulla cultura, che anche qui è l’arma vincente. Perché non creare una scuola civica di musica, teatro e canto? Gli spazi, nell’oratorio, li abbiamo, ci sarebbe bisogno veramente di poco».

Anziani isolati

«Centinaia di anziani non hanno riferimento medico e non avendo la possibilità di spostarsi si chiudono nelle case. Prigionieri di ascensori rotti da sempre. Così è morto venerdì un 52enne, con gravi patologie, del quartiere. Il suo cuore non ha sopportato – conclude il sacerdote – lo sforzo di sette piani a piedi».

