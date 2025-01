“Senza titolo per muro cieco”, Rossi a Bari Sardo 

S’inaugura domenica, alle 12, al Mab di Bari Sardo “Senza titolo per muro cieco”, un progetto di Rosanna Rossi a cura di Caterina Ghisu e Nicoletta Zonchello. La mostra che sarà visitabile sino al 2 febbraio, racconta un lavoro che segue in ordine cronologico “Il grande cerchio” (1997) di Cagliari e la “Meridiana d’artista” (2002) di Quartu Sant’Elena, realizzati in collaborazione con Carla Orrù e Lidia Pacchiarotti.

Lo spirito

«Il lavoro di Rosanna Rossi – spiegano le curatrici - si presenta come il frammento diagonale di una muraglia di cocci aguzzi di bottiglia di montaliana memoria, che, attraverso il vetro policromo, gioca sulla superficie della malta producendo un duplice effetto, sia corpuscolare sia ondulatorio: dalla posizione disgregata dei frammenti piatti alla base si increspa verso l’alto, aggregandosi più fitto in cima alla muraglia, lievemente aggettante. Senza titolo per muro cieco è un progetto di forte intensità poetica, - proseguono - che fa riflettere sul nostro modo di guardare, su come più si frammenta un oggetto meglio si comprende la sua interezza. Frammentare per ricomporre ricalca il lento lavoro dell’arte di Rosanna Rossi, al contempo microscopico e telescopico. Microscopici sono i frammenti di materia, che sia un coccio di vetro o un grumo di colore sulla punta del pennello, telescopico è lo sguardo che ricompone la frammentazione». Nei filmati che accompagnano questa mostra, realizzati con un drone da Dario Sequi, e post prodotti da Emanuele Canu per il Mab, con la voce fuori campo di Rosanna Rossi, si coglie questo movimento dal frammento di materia alla sua espansione sul tessuto urbano di Cagliari e Quartu. Ma emerge anche la narrazione del lungo mestiere dell’artista, che approda alla resa dei conti, quando la superficie da dominare è prima di tutto nella sua testa. Ecco che ritorna il rapporto tra piccolo e grande, la rete neurale che guida l’occhio e la mano si relaziona con il muro, nella città, nel quartiere, su un muro. Nella sala principale del Mab di Bari Sardo, l’opera di Rosanna Rossi, allestita dalle curatrici come un’icona religiosa, illuminata nell’oscurità circostante, immersa in un’atmosfera carica di suggestioni mistiche, parla del mistero dell’arte attraverso la sua contemplazione.

