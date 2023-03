Senza tetto, la lista si allunga  

Dopo essere andata via dal suo alloggio popolare di via Cagliari per permettere i tanto attesi lavori di ristrutturazione, Maria Angela Scanu, a metà dicembre decide di ritornarci, nonostante questi interventi non siano stati ancora eseguiti. Dopo alcuni giorni riottiene l’allaccio dell’elettricità, ma quello idrico non è stato ancora ripristinato. Inoltre c’è un altro problema in paese: la graduatoria delle famiglie che sperano in una casa popolare è piena, ci sono dei nuclei che hanno già la determina di assegnazione in mano, ma ad oggi non hanno ancora ricevuto una casa.

La scelta

«Avevo scelto di tornare nel mio alloggio perché avevo trascorso gli ultimi mesi senza un tetto stabile, vivendo dal lunedì al venerdì in casa del mio ex compagno. Benché l’alloggio di via Cagliari sia in condizioni terribili, con le pianelle che si staccano e le finestre tanto vecchie e rotte che sembra di non averle, la mia decisione è stata quella rientrare nella casa in cui sono stata 23 anni e per cui ora pago l’affitto», confida la Maria Angela Scanu.

Oltre agli urgenti lavori da eseguire, come il rifacimento del bagno, c’è un altro grosso problema: da quando la donna ha ripreso ad abitare nella sua casa popolare, l’allaccio idrico non è stato ancora ripristinato perché ci sarebbero dei problemi nelle tubature e dovrebbero essere eseguiti degli interventi per poter nuovamente avere l’acqua: «Ora ho inviato la documentazione necessaria per permettere i lavori sulle tubature e permettere l’allaccio idrico», dice Scanu, «attendo con ansia che il servizio sia ripristinato perché sono costretta ad andare a prendere l’acqua direttamente in via Santa Maria, nella fontanella pubblica«.

Gli alloggi vuoti