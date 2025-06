«Senza sussidi le persone più fragili» 

Ritardi per il riconoscimento dei sussidi che spettano per legge 8 la 20 e la 162) agli ottocento asseminesi affetti da patologie psichiatriche e gravi disabilità. E monta la protesta. «Fino allo scorso anno – dice Luigi Aresu, 41 anni – i pagamenti erano regolari. Da quest’anno sono in ritardo e per una famiglia diventa difficile anticipare i soldi necessari per farmaci e assistenza anche per un solo mese». E qualcuno ci va giù più pesante: «Così i diritti delle persone fragili vengono calpestati», ha detto Francesca Sanna, 52 anni, familiare di un disabile.

I servizi sociali

La legge regionale 20/1997 riconosce un contributo mensile a favore delle persone affette da patologie psichiatriche e disturbi mentali. Per accedere al sussidio è necessario essere in possesso di una diagnosi medica e presentare una domanda ai Servizi sociali del Comune che poi eroga l’assegno mensile ai beneficiari: «Stiamo effettuando i pagamenti dei 40 piani approvati dalla Asl - ha spiegato l’assessora alle Politiche sociali Antonella Mostallino - ma quando ci sono più enti coinvolti i tempi sono variabili».

La Legge nazionale 162/1998, invece, prevede azioni di sostegno per le persone con grave disabilità riconosciuta con la Legge 104/1992. Gli aiuti, finanziati sempre dalla Regione, vengono erogati sulla base di un piano personalizzato redatto dai Servizi sociali del Comune: «I rimborsi degli attuali 771 piani - prosegue Mostallino - vengono erogati entro il 5 del mese successivo alla presentazione della rendicontazione con i giustificativi di spesa». Soldi vincolati che il Comune non ha alcun interesse a tenere in cassa.

Le proteste

Gli assistenti sociali presenti in Municipio, sempre disponibili ad accogliere le istanze dei cittadini, non possono far fronte ai ritardi causati dalla forte carenza di personale: «Così i disabili vengono privati dell’assistenza», ha commentato la 60enne Susanna Todde: «La regolarizzazione dei pagamenti dovrebbe essere un diritto per le persone fragili e, pertanto, la priorità per un Comune che si rispetti».

La 32enne Sara Fois, educatrice, subisce i disagi di riflesso: «Veniamo pagati in ritardo e i fondi sono insufficienti a coprire integralmente i costi di supporto alle persone fragili».

Le reazioni

Tuona l’opposizione. «Qualche mese fa i ritardi hanno interessato i contributi per la fibromialgia. Inoltre Assemini non ha mai pubblicato il bando Reis parte seconda per l’annualità 2025», ha commentato Diego Corrias. Sulla stessa linea Alessandro Casula: «Se i contributi, già insufficienti, arrivano in ritardo, si rischia di mettere in difficoltà l’intero sistema familiare». E così Sandro Sanna: «Le problematiche burocratiche e organizzative non devono diventare un alibi per giustificare inefficienze e ritardi nell’erogazione delle prestazioni».

Conclude Niside Muscas: «La Sardegna ha ottime leggi di tutela economica e integrativa per le persone speciali. I ritardi rendono pressoché nullo questo grande e importante primato».

