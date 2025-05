Senza Street control via libera ai furbetti della sosta selvaggia  

Sino a un anno fa era l’alleato più efficace nella caccia alle auto senza assicurazione e revisione, ma era implacabile anche contro il grande vizio degli automobilisti cagliaritani: la doppia fila. Lo “Street control”, uno strumento in grado di individuare i veicoli irregolari attraverso la foto della targa del mezzo. I numeri hanno messo in evidenza dati inquietanti, tra il 2022 e il 2023, le sanzioni per auto prive di copertura assicurativa sono passate da 450 a 819, e i veicoli non revisionati da 995 a 1.479. «Era uno strumento molto efficace, con un tablet riuscivamo a effettuare tutti i controlli», spiega Gesuina Olmetto, del Comando della Polizia Locale.

Il futuro, per la gioia degli automobilisti che non rispettano le regole, non sembra prevedere l’utilizzo dello Street Control. «Avevamo in uso lo strumento per un anno. Questo termine è scaduto, e stiamo facendo delle ricerche di mercato alla ricerca di preventivi. L’ultimo apparecchio che avevamo in dotazione era troppo costoso e troppo complicato per i nostri scopi. Dobbiamo valutare con attenzione se è conveniente o meno».

