«Senza stipendio da dicembre» 

«I 30 lavoratori della Liar Tel attendono ancora il pagamento degli stipendi di dicembre». La denuncia arriva dai sindacati che preannunciano la mobilitazione dopo il 14 febbraio, giorno in cui si celebra San Valentino. Data non casuale se si considera che gli addetti della società con sede a Cagliari contribuiscono a gestire il call center di Interflora: azienda attiva a livello globale nella consegna di fiori.

I segretari regionali Slc-Cgil e Uilcom-Uil, Alessandro Randaccio e Marianna Stara, evidenziano in una nota congiunta le difficoltà: «La Liar Tel, azienda del settore call center che ha avuto in subappalto dalla società MeglioQuesto le commesse Interflora, Stroili Oro, Eolo e Energit, ha cominciato un anno fa a pagare gli stipendi in ritardo».

La nota di Cgil e Uil richiama l’azienda alle sue responsabilità preannunciando azioni per la seconda metà di febbraio: «Verranno decise iniziative di protesta se l’azienda continuerà a tergiversare, peraltro senza darci risposte ufficiali».

Slc e Uilcom rilanciano: «In questi giorni valuteremo come coinvolgere nella vertenza le istituzioni regionali e gli enti ispettivi, affinché sia garantito il diritto alla retribuzione dei lavoratori».

