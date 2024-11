«Senza stereotipi il mio corpo racconta una vita con l’HIV» 

Il corpo è un archivio vivente, un ponte tra passato e futuro, capace di riscrivere storie e sfidare stigmi: è questa la danza di Matteo Sedda, un inno alla vita e alla morte che pulsa tra eros e thanatos. Nel suo lavoro, come persona che vive con HIV, la sieropositività non è un limite ma una forza, una chiave per esplorare nuove narrative che ridefiniscono il rapporto tra corpo, identità e desiderio. Una performance, quella del suo ultimo lavoro, in cui attrazione e repulsione diventano principio di movimento. Oggi a Cagliari, a Sa Manifattura, il coreografo e performer presenterà il suo “Fuck me blind” in una tappa di ricerca, primo studio dell'opera che debutterà ufficialmente nel 2025 al Romaeuropa Festival. Questa nuova produzione con Fuorimargine ha conquistato il prestigioso premio DNAppunti Coreografici 24. Nato nel 2024, il progetto si nutre di un percorso in evoluzione che trova nell'incontro con il pubblico una parte essenziale: non un risultato conclusivo, ma una creazione aperta, pronta a trasformarsi. Lo spettacolo affonda le radici nell'ultimo film di Derek Jarman, “Blue”, intrecciando temi come la sierodiscordanza e la tensione tra pulsione vitale e fine imminente in un paesaggio omoerotico ipnotico e poetico. Sedda, impegnato anche come attivista nella sensibilizzazione sui temi legati all’HIV, porta sul palco un lavoro denso di simbolismo: con “Fuck me blind” trasforma il corpo in un manifesto blu, intrecciando desiderio e morte in un movimento ipnotico e universale.

“Fuck me blind” nasce da un’ispirazione potente.

«”Blue” è uno dei miei film preferiti, un’opera di straordinaria potenza e profondità. È il testamento di Jarman, un regista che ha affrontato la sua fine imminente con un coraggio disarmante, trasformando il dolore in arte. Quando sono stato invitato in Belgio a creare un intervento legato all’HIV, mi sono immediatamente rivolto a “Blue”. Da lì è germogliata l’idea di una ricerca coreografica ispirata al film, che esplorasse i temi dell’eros e del thanatos: pulsioni vitali e mortali che convivono in ogni relazione umana».

La sua performance è centrata su una dinamica di attrazione e repulsione tra due corpi sierodiscordanti. Cosa significa per lei portare in scena questa realtà?

«Io vivo con l’HIV, mentre Marco Labellarte, il mio compagno di scena, no. Questa condizione è diventata un elemento fondamentale del nostro lavoro, ma senza stereotipi. Vogliamo rappresentare una nuova narrazione dell’HIV, lontana dalle ombre degli anni ’80, dove paura e stigma dominavano il racconto. Attraverso movimenti circolari, che condividono lo stesso punto di rotazione, i nostri corpi si incontrano e si respingono, creando una tensione continua tra desiderio e fragilità, tra vita e morte».

Qual è il suo rapporto con la Sardegna, la sua terra d’origine, e come influenza il suo lavoro?

«È un legame profondo, quasi viscerale. Ho sempre trovato affascinanti le tradizioni, i costumi e le danze popolari e ho avuto la fortuna di crescere immerso negli usi, nei racconti, nei suoni di questa terra. Tuttavia, ho dovuto allontanarmi per esplorare nuove possibilità: a 21 anni mi sono trasferito a Milano, perché Cagliari non offriva le opportunità che cercavo. Paradossalmente, è stato proprio andando via che ho capito il potere della mia Isola e del patrimonio ricchissimo e complesso che la muove, che spesso diamo per scontato, ma che merita di essere celebrato. Oggi, grazie a realtà come Fuorimargine, posso mantenere un legame vivo con la Sardegna, celebrandola e rinnovandola attraverso il mio lavoro».

Come vive il dualismo tra la sua attività artistica e quella di attivista?

«Cerco di mantenere una distinzione. L’attivismo richiede messaggi chiari, diretti, mentre il teatro mi permette di lasciare spazi aperti, di sollevare domande e stimolare riflessioni. Parlare di HIV per me è imprescindibile, ma lo faccio con linguaggi diversi. Nell’arte, non voglio sentirmi vincolato da etichette; preferisco che il mio lavoro rimanga uno spazio di libertà creativa».

