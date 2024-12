Senza squilli la carica degli ex nerazzurri   

Tre ex su quattro titolari nei rossoblù anti-Atalanta: 90’ per Adopo e Piccoli, 77’ per Zortea, 0’ per Palomino. Il calendario ha messo solo in coda al girone d’andata la gara con la Dea per gran parte degli acquisti dell’ultimo mercato estivo: 16 giornate, prima di poter sfidare i bergamaschi. Chi ha giocato non ha sfigurato, seppur con l’amaro in bocca per non aver portato a casa punti nonostante una prestazione positiva. Col rammarico principale per Piccoli, in due occasioni fermato dal migliore in campo Carnesecchi – con altrettante parate decisive – quando già pregustava l’idea di bissare i gol dell’ex realizzati a Genoa e Verona, quelli che a oggi restano gli ultimi due segnati dai rossoblù ma valsi quattro punti pesantissimi.

In campo

Piccoli è in prestito con diritto di riscatto: se il Cagliari dovesse decidere di esercitarlo, nelle casse dell’Atalanta andrebbero 12 milioni. Non pochi, ma se il centravanti continuerà a mostrare le indicazioni viste finora varrà decisamente l’investimento. Mentre per Adopo i milioni sono circa 4, una cifra molto più contenuta per un giocatore che sta crescendo sensibilmente col passare delle giornate: anche ieri ha dimostrato di valere una maglia da titolare. Zortea, invece, il legame con l’Atalanta l’ha già chiuso a luglio, ceduto a titolo definitivo con la tripla cessione (a Bergamo è andato Sulemana, anche ieri in panchina e poco utilizzato). E pure lui, come Piccoli, è andato solo a un passo dal gol dell’ex, col suo tiro a botta sicura respinto da Carnesecchi nella parata più bella fra le tante del suo ex compagno. L’unico rimasto a guardare ieri è stato Palomino, con Mina e Luperto intoccabili: per come si è chiusa la sua esperienza a Bergamo, con appena 6 presenze e ai margini nell’ultimo anno, avrebbe avuto motivazioni in più per fermare la capolista. (r. sp.)

