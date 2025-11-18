«Senza Sinner e Alcaraz gara aperta» 

«Noi favoriti in Davis? Senza Sinner e Alcaraz è una gara aperta. Teniamo i piedi per terra, prima o poi anche a noi capiterà una sconfitta inattesa. Speriamo più avanti possibile, ma non può andare sempre in modo straordinario come è andata negli ultimi anni». Così Angelo Binaghi, presidente della Fitp, su Rai Radio1, sulle possibilità dell'Italia di conquistare nuovamente la Coppa. La sfida nell'audience tra tennis e calcio. «Superare il calcio? Stiamo studiando, ci stiamo preparando. La finale di Sinner contro Alcaraz alle Atp Finals è stata la partita più vista nella storia del tennis italiano in tv - ha ricordato - se le reti fossero state invertite avremmo fatto 2 milioni in più, una cosa traina l'altra. Aver avuto in fila tennis e calcio ha fatto sì che gli spettatori di Sinner abbiano poi continuato a vedere l'Italia», ha sottolineato.

«Il Decreto Sport? È una legge del Parlamento, speriamo che il Governo, come sta dimostrando, dia attenzione a questo meraviglioso tennis italiano per cercare di sfruttarci per portare in Italia opportunità ancora maggiori», ha aggiunto Binaghi, «dobbiamo cercare di fare il meglio per il nostro movimento che sta crescendo, sono sicuro che nelle prossime settimane troveremo una soluzione con il ministro», ha concluso.

