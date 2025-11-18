VaiOnline
Tennis.
19 novembre 2025 alle 00:30

«Senza Sinner e Alcaraz gara aperta» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Noi favoriti in Davis? Senza Sinner e Alcaraz è una gara aperta. Teniamo i piedi per terra, prima o poi anche a noi capiterà una sconfitta inattesa. Speriamo più avanti possibile, ma non può andare sempre in modo straordinario come è andata negli ultimi anni». Così Angelo Binaghi, presidente della Fitp, su Rai Radio1, sulle possibilità dell'Italia di conquistare nuovamente la Coppa. La sfida nell'audience tra tennis e calcio. «Superare il calcio? Stiamo studiando, ci stiamo preparando. La finale di Sinner contro Alcaraz alle Atp Finals è stata la partita più vista nella storia del tennis italiano in tv - ha ricordato - se le reti fossero state invertite avremmo fatto 2 milioni in più, una cosa traina l'altra. Aver avuto in fila tennis e calcio ha fatto sì che gli spettatori di Sinner abbiano poi continuato a vedere l'Italia», ha sottolineato.

«Il Decreto Sport? È una legge del Parlamento, speriamo che il Governo, come sta dimostrando, dia attenzione a questo meraviglioso tennis italiano per cercare di sfruttarci per portare in Italia opportunità ancora maggiori», ha aggiunto Binaghi, «dobbiamo cercare di fare il meglio per il nostro movimento che sta crescendo, sono sicuro che nelle prossime settimane troveremo una soluzione con il ministro», ha concluso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Nel 2024, a fronte di 141 prelievi effettuati in Sardegna, in 44 casi i beneficiari sono stati individuati in altre regioni

Allarme sui trapianti: un organo su tre finisce fuori dall’Isola

Gli organici ridotti vanificano la notevole generosità dei sardi 
Sara Marci
Per chi frequenta la scuola di specializzazione sono assegnati massimo ottocento assistiti

«Costretto a lasciare i miei pazienti:  assessore, ci ascolti»

L’appello del dottor Zuncheddu, medico di famiglia a Guspini 
Mariella Careddu
Le previsioni

Nuvole e pioggia, l’Isola apre l’ombrello

Lo scatto satellitare: la sabbia in arrivo dal nord Africa ricopre il cielo sardo 
Il caso

«Trame contro Giorgia», crisi Colle-FdI

Bignami accusa un consigliere di Mattarella. Duro il Quirinale: «Ridicolo» 
Milano

Pestato e accoltellato da 5 ragazzi

Studente 22enne rischia di rimanere invalido, arrestati gli aggressori 