Senza semaforo smart via Garibaldi resta a doppio senso 

Il semaforo di via Garibaldi, all’altezza dell’ex ponte di ferro, è vecchio e va sostituito con un modello intelligente. Troppi gli ingorghi che si creano nell’intersezione tra le vie Garibaldi, Foddeddu e delle Lavandaie al punto che anche la rivoluzione annunciata, con l’istituzione del senso unico in entrata lungo via Garibaldi, ha subito un rinvio. Almeno fino a quando non verrà montato il nuovo impianto semaforico che il Comune ha già acquistato spendendo 14 mila euro.

La relazione, elaborata al termine di un sopralluogo tecnico, mette in luce l’attuale criticità: «Soprattutto nelle ore di maggior traffico veicolare, il flusso delle auto in uscita da via Foddeddu viene rallentato, non riuscendo a smaltire la coda, a causa delle auto provenienti da via delle Lavandaie che devono immettersi su via Garibaldi». Durante il vertice, avvenuto nei giorni scorsi sul tratto, considerato nevralgico nella viabilità cittadina, è stato riscontrato che con l’attuale sistema semaforico «non è possibile regolare l’impianto al fine di agevolare lo smaltimento del traffico proveniente da via Foddeddu ed è stata valutata la necessità di sostituire l’intero impianto semaforico, ormai datato, installandone uno nuovo, tecnologicamente avanzato, che consenta di rilevare il traffico e regolamentare in maniera indipendente il verde, favorendo un regolare deflusso della coda ed evitando il congestionamento del traffico».