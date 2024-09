Senza sede la Oma non suona 

Rappresenta da una decina d’anni non solo la città di Carbonia, ma un’intera provincia, ha un ruolo culturale e sociale, ma dopo lo “sfratto” continua a non avere una sede adeguata per le prove. E questa estate ha dovuto cancellare le date di alcuni concerti, pure in Campania. Non ha pace la Oma, grande band nata nel 2014 con delle missioni ben precise: insegnare e fare musica ad appassionati di ogni età e favorire l’inclusione sociale: scommessa accettata da circa un centinaio di musicisti, tra loro anche alcune persone disabili. Da qui la necessità ancora più pressante di avere locali adeguati e spazi non troppo ridotti.

Spazi ristretti

La band però è costretta a fare le prove in un piccolo locale ristretto (al momento l’unico disponibile) messo a disposizione da Area (cui la Oma paga l’affitto): proprio a causa delle dimensioni ridotte degli spazi, la maxi orchestra deve esercitarsi per gruppi. Va avanti così da gennaio, cioè da quando il Comune ha iniziato ulteriori lavori di restauro e valorizzazione negli edifici minerari della Grande miniera Serbariu che ha costretto la Oma (e non solo) a lasciare uno dei locali, l’Auditorium, in cui si svolgevano le prove.

Date cancellate

Fra l’inverno e la primavera scorsa il grido d’allarme del direttore Paolo De Liso: «Senza una sala che ci consenta di fare le prove d’insieme siamo in enorme difficoltà per l’estate». Detto, fatto: sono saltate alcune date. «Non è stato possibile fare altrimenti - sottolinea il direttore De Liso – ma quando ci è stata prospettata una prima soluzione nel cuore dell’estate ormai dal punto di vista logistico era troppo tardi: non era più possibile allestire i concerti». Enorme il rammarico: «Uno dei contatti è giunto addirittura dalla costiera amalfitana per eventuali date in Campania». Uno degli aspetti non secondari è legato al fatto che la Oma per sua natura non solo offre musica di qualità e serate di spensieratezza, ma rappresenta per diversi suoi elementi un momento di inclusione: «Un punto di incontro e socializzazione vero e proprio» rimarca l’insegnante.

Le ipotesi

Di recente il Comune (assessorato al Patrimonio rappresentato da Giorgia Meli e Scuola diretto da Antonietta Melas) ha individuato nella scuola media Sebastiano Satta di via Della Vittoria un locale (non è da escludere neppure che possa essere messo a disposizone l’annesso salone Velio Spano) confacente alle esigenze dell’orchestra composta da circa 100 musicisti.

«Bene, è confortante – conclude il direttoreDe Liso – tuttavia in mano non abbiamo ancora nulla di concreto e i possibili concerti di ottobre sono alle porte».

