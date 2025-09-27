Senza scuolabus né (per ora) rimborsi 

A Serramanna torna al centro del dibattito pubblico il tema dei rimborsi chilometrici non pagati alle famiglie residenti nelle aree rurali, costrette a portare i figli a scuola con mezzi propri dopo la sospensione dello scuolabus comunale. La questione è stata sollevata durante l’ultima seduta del Consiglio comunale dalla consigliera di minoranza Barbara Steri, del gruppo “Più Serramanna”, nell’ambito della discussione sulle variazioni al bilancio di previsione 2025-2027. Tra queste figurava anche un incremento di quasi 20mila euro per le borse di studio, a favore degli studenti meritevoli.

Spese di trasporto

«Apprezzo l’attenzione del Comune verso gli studenti più meritevoli – ha dichiarato Steri – ma non altrettanto si può dire per i rimborsi chilometrici. Le famiglie che vivono fuori dal centro abitato devono sostenere spese importanti per accompagnare i figli a scuola ogni giorno». La consigliera ha spiegato che il problema riguarda decine di famiglie e circa venti alunni, residenti nelle cosiddette “case sparse”. «Non è un privilegio – ha aggiunto – ma un supporto necessario, istituito anni fa quando lo scuolabus fu sospeso per motivi economici. Molti genitori attendono ancora i rimborsi».

La misura era pensata per compensare le famiglie del trasporto autonomo verso le scuole del paese. L’ultima liquidazione, a marzo 2025, ha coperto i mesi da settembre a dicembre 2024. Da allora non sono stati erogati i rimborsi relativi a gennaio-giugno 2025. «Abbiamo raccolto le segnalazioni di genitori preoccupati per i ritardi», ha detto Steri, anche lei residente nell’agro: «Non si tratta di un diritto assoluto, ma il Comune aveva istituito il rimborso per garantire continuità e supporto, evitando disagi legati alla distanza dalle scuole e al rischio di dispersione scolastica».

La replica

Il sindaco Gabriele Littera ha spiegato che non vi è carenza di fondi, ma il ritardo è organizzativo: «Il procedimento è stato affidato a un nuovo dipendente perché chi lo seguiva è andato in pensione. Attendiamo le presenze certificate degli alunni e appena avremo tutti i dati procederemo alla liquidazione delle somme dovute».

Il problema è concreto: da un lato il Comune sostiene le borse di studio, dall’altro permangono difficoltà pratiche e finanziarie per chi accompagna quotidianamente i figli a scuola senza scuolabus. La comunità attende segnali concreti sul pagamento dei rimborsi, considerando le necessità economiche di molti nuclei familiari.

Il dibattito

Il dibattito consiliare ha sottolineato l’importanza di un equilibrio tra supporto agli studenti e sostegno alle famiglie. Steri ha chiesto di accelerare i tempi, mentre il sindaco ha confermato che il procedimento riprenderà a breve, garantendo la continuità della misura nonostante i ritardi dovuti al cambio di personale.

RIPRODUZIONE RISERVATA