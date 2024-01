«Senza risposte, sciopero a febbraio» 

Sul tema delle pensioni la linea del sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed è dura: «La proposta di innalzare l'età pensionabile volontaria a 72 anni - afferma il segretario Pierino Di Silverio - era già stata presentata lo scorso anno 6 volte in sei diversi decreti e poi ritirata; è stata ripresentata nell'ultima legge di bilancio e ritirata dopo poche ore, e ora si paventa che venga reintrodotta nel Milleproroghe. La motivazione data è legata alla carenza del personale, ma in realtà sarebbero pochissimi i medici intenzionati ad usufruire di questa norma, come risulta dalle nostre rilevazioni, e per altro non sarebbero comunque utili poiché non potrebbero andare a coprire i turni di Pronto soccorso, l'area maggiormente in sofferenza. Dunque, la vera ragione di questa misura - sottolinea - è che si vogliono favorire i soliti baroni e piccole lobby, ma la sanità non può essere ridotta a delle spartizioni lobbistiche».

Per questo, il sindacato proseguirà nell'azione di protesta che già oggi, «senza riposte da parte del governo - conclude Di Silverio – prevede due nuove giornate di sciopero nel mese di febbraio».

