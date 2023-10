«Senza rete chiudiamo bottega» 

Imprese e attività commerciali non sanno più a che santo votarsi per risolvere la situazione dei gravi disservizi causati dai frequenti black out nella linea telefonica e internet. Il sindaco Piero Casula invece ha chiesto aiuto a prefetto e Regione. «Siamo pronti a chiedere un risarcimento danni per questi continui disagi» afferma Vincenzo Vadilonga, responsabile della Confcommercio Bosa e Planargia. Sotto accusa Infratel Italia per la situazione ormai insostenibile di blocco delle connessioni telematiche.

I disservizi

«L’ennesimo stop rende la situazione insopportabile non solo per i cittadini e per le strutture sanitarie, ma anche per le imprese. Ci aspettiamo che il gestore faccia il possibile per una soluzione definitiva, visto che paghiamo regolarmente e ci aspettiamo una prestazione altrettanto regolare -sostiene Vadilonga - il lavoro dipende in maniera importante dalla linea internet indispensabile per poter usare il pos, scaricare email, pec. Ci chiediamo chi pagherà gli enormi danni economici causati».

I disagi

I commercianti raccontano le peripezie quotidiane. Antonietta Carta, titolare di un negozio di abbigliamento, è furente. « L’assenza o l’intermittenza della linea – afferma - crea notevoli disagi, tanto più che l’utenza ormai utilizza soltanto il pos. E se il problema si protrae per giorni, i disagi sono enormi per chi usa solo pagamenti elettronici». Senza contare le vendite rimandate: «È una situazione che ci limita notevolmente anche per le operazioni bancarie urgenti». La negoziante suggerisce quindi «di utilizzare il buon vecchio contante per non essere costretti a rimettere la spesa nei banconi oppure correre a casa per chiedere aiuto». Emanuele Masia, dell’agenzia viaggi Sardinian Welcome Service, denuncia danni irrecuperabili. «Luglio, agosto, settembre e ottobre sono cruciali per la copertura dei costi annuali – spiega – è proprio in questi mesi che si concentra il 70% dei volumi di vendita. In piena stagione, anche a Ferragosto, con il verificarsi di interruzioni della linea internet, il lavoro è stato completamente sospeso. Da settembre ad oggi abbiamo registrato almeno 4 episodi come quello accaduto tra lunedì e martedì pomeriggio». Masia fa sapere che in questi casi «si cerca di rimandare la gestione della vendita al momento in cui avviene il ripristino della linea, ma spesso i clienti sono di passaggio e rinunciano completamente all'acquisto – aggiunge - Per ovviare a questa imbarazzante situazione, prevedo di installare una linea satellitare di emergenza che verrà utilizzata quando la fibra ottica è improvvisamente interrotta».

RIPRODUZIONE RISERVATA