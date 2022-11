«Senza reddito e senza un tetto» 

«Da settembre non percepiamo il reddito di cittadinanza e, come se non bastasse, siamo continuamente vittime di cattiverie – denuncia Ornella – come quando qualcuno ha scritto che ci è stata offerta una casa popolare a 27 euro e abbiamo rifiutato. Ci hanno umiliati e denigrati in tutti i modi: così le persone che potrebbero darci una casa non si fidano più di noi».

Quella sera la donna e suo marito, Antonio Di Pinto, 62 anni, hanno trascorso la notte in un bed & breakfast, pagato da un amico. Oggi sono ospiti da uno dei due figli. La storia di uno sfratto è sempre drammatica: Ornella ha difficoltà persino a ricordare quel giorno ed è sofferente all’idea di non poter più prendersi cura dei suoi gatti come faceva ogni giorno.

Da oltre una settimana Ornella e Vittorio cercano casa. La loro è una storia che inizia da lontano fino ai giorni nostri, quelli dello sfratto, avvenuto martedì 22 novembre. «Sono distrutta – afferma in lacrime Ornella Pili, 58 anni- quel giorno ero da sola, mi trovavo ancora a letto quando all’alba i carabinieri e l’ufficiale giudiziario, insieme a due operai, hanno fatto irruzione. Ho visto i miei 15 gatti correre ovunque spaventati. Mi sono sentita trattata come se fossi stata una delinquente, mi hanno lasciata fuori, senza sapere dove andare. Poi per fortuna è arrivato mio marito».

Lo sfratto

«Da settembre non percepiamo il reddito di cittadinanza e, come se non bastasse, siamo continuamente vittime di cattiverie – denuncia Ornella – come quando qualcuno ha scritto che ci è stata offerta una casa popolare a 27 euro e abbiamo rifiutato. Ci hanno umiliati e denigrati in tutti i modi: così le persone che potrebbero darci una casa non si fidano più di noi».

Senza reddito

Senza una casa e senza un euro, la famiglia, che ha fatto nuovamente richiesta per ottenere di nuovo il reddito di cittadinanza, chiede aiuto al Comune affinché possano avere al più presto un tetto. Ci hanno provato senza ottenere granché anche in passato. Ora la coppia attende con ansia l’appuntamento con il sindaco Garau previsto per lunedì. «Ho lavorato per diversi anni come badante – dice Pili – e anche mio marito si è sempre dato da fare dei lavoretti saltuari ma ora non abbiamo lavoro. Siamo una famiglia indigente ecco perché chiediamo aiuto e non possiamo lasciare i nostri gatti da soli».

La famiglia

Con cinque sfratti alle spalle, Ornella e Antonio si conoscono trent’anni fa complice un giornalino di cruciverba dove avviene il primo contatto. Insomma, una sorta di Facebook dal gusto vintage. Semplice ma efficace. Lei capoterrese, lui tarantino, decidono di andare contro il volere della famiglia di lei e dopo quindici anni vanno a vivere insieme.

A Taranto non c’è lavoro così decidono di rientrare a Capoterra: non hanno alcuna fonte di sostentamento e occupano abusivamente uno stabile di appartenenza alla Asl, una ex guardia medica. «Ci siamo sentiti abbandonati e così, con i figli piccoli, abbiamo deciso di occupare». Con la famiglia di origine Ornella non ha più contatti e ora sono soli contro tutti e chiedono aiuto.

