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Villaputzu.
08 agosto 2026 alle 00:16

Senza ponte da tre anni, appello a Salvini 

Il sindaco Piu scrive al ministro per riaprire l’infrastruttura in tempi brevi 

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Alla fine del mese di agosto saranno mille giorni di ponte chiuso. Una situazione sempre più drammatica per il Sarrabus che ha spinto il nuovo sindaco di Villaputzu Pierpaolo Piu a scrivere direttamente al ministro delle infrastrutture Matteo Salvini con due richieste ben precise: ottenere trentacinque milioni di euro per un nuovo ponte (“è un’opera strategica e dunque prioritaria a livello nazionale anche perché c’è il Poligono”) e, allo stesso tempo, far sì che vengano conclusi i lavori sul vecchio nel più breve tempo possibile.

Odissea burocratica

Nella lettera vengono ripercorse le fasi che hanno portato, appunto, alla chiusura del ponte di ferro e – per limitare i disagi – alla realizzazione di un guado rialzato che però «si rivela oggi del tutto inadeguato, precario e penalizzante». Infatti, «la mancanza di un attraversamento stabile – sottolinea Piu – sta causando un danno di immagine ed economico incalcolabile a tutta la comunità, al settore ricettivo e al compendio navale e commerciale di Porto Corallo». Si sta cioè «creando un grave divario sociale ed economico che compromette la qualità della vita delle nostre famiglie e rischia di spopolare ulteriormente il territorio. Stiamo assistendo ad un inaccettabile fenomeno di desertificazione commerciale e alla marginalizzazione di una zona ricca di eccellenti risorse ma che viene sistematicamente esclusa».

Certezze

La prima richiesta a Salvini è dunque quella «di adottare ogni utile iniziativa di sua competenza per sollecitare e garantire la rapida ultimazione dei lavori». E poi serve «una nuova struttura definitiva». La seconda richiesta al ministro è dunque quella «di inserire la realizzazione di una nuova e moderna infrastruttura viaria di un valore di 35 milioni di euro» in linea anche con le esigenze di sicurezza e rilevanza logistica nazionale legate alla presenza del Poligono militare. Un nuovo ponte moderno e funzionale da inserire «tra le opere prioritarie e strategiche nei piani di investimenti del governo centrale».

Piu infine si rivolge alla Regione: «Faccia la sua parte – dice - e metta il ponte all’ordine del giorno. Per una volta nell’Aula del Consiglio regionale si parli davvero di Villaputzu e del Sarrabus».

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