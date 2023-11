«Senza pediatra da quattro mesi, l’Asl intervenga» 

Forte preoccupazione per la mancanza del pediatra viene espressa da tutti i gruppi di minoranza del Consiglio comunale di Mogoro.

Con una lettera inviata all’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, al direttore della Asl 5, Angelo Serusi, al direttore di Ares, Annamaria Tomasella, e al sindaco Donato Cau, i consiglieri Gianni Pia, Ettore Melis, Loredana Spanu e Mauro Ghiani chiedono la urgente riassegnazione del pediatra di libera scelta.

Disservizio

«Dai primi giorni di luglio – scrivono i quattro esponenti di minoranza - i bambini residenti nel paese e nei comuni limitrofi sono esclusi dall'assistenza sanitaria di base, a seguito della presa in servizio presso altra sede della pediatra Miriam Concas, già in servizio al poliambulatorio di Mogoro dal 15 luglio 2021».

I quattro consiglieri chiedono allora di sapere «se sono state attivate dalla Asl di Oristano le procedure mediante avvisi pubblici o manifestazioni d'interesse per l'affidamento dell'incarico provvisorio o anche a tempo».

«Situazione grave»

«La situazione sta davvero diventando molto grave – denunciano i consiglieri - alla luce dell’ulteriore posto vacante lasciato libero dal dottor Luigi Melis, che operava per diversi comuni della Marmilla».

E poi una stoccata anche su presunti diversi trattamenti che i comuni hanno ricevuto. «Da settembre il pediatra Salvatore Ghiani svolge servizio ad Ales nelle giornate di lunedì e mercoledì e non si capisce perché altrettanta velocità e trattamento non sia stata rivolta per la sostituzione del pediatra di Mogoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA